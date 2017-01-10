Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Samsun Haberi: FETÖ operasyonunda 3'ü kadın 21 kişi gözaltında

FETÖ operasyonunda 3'ü kadın 21 kişi gözaltında
13:5510 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
FETÖ operasyonunda 3'ü kadın 21 kişi gözaltında
FETÖ operasyonunda 3'ü kadın 21 kişi gözaltında

SAMSUN'da Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin Samsun merkezli Ankara ve Kırklareli illerinde yaptığı eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonunda 3'ü kadın 21 kişi gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah Samsun merkezli Ankara ve Kırklareli illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 22 ekip halinde 90 polisin katıldığı operasyonda, aralarında Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde öğrenci olanlar, iş adamları, daha önce mesleklerinden ihraç edilen kamu görevlilerinin de bulunduğu 3'ü kadın 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada ele geçen delillere el kondu. Gözaltına alınanların bir kısmının Bylock kullandığı, Bank Asya'da katılım hesaplarının bulunduğu, terör örgütünün toplantılarına katıldıkları ve himmet verdikleri öne sürüldü.
Emniyet müdürlüğüne getirilen 21 şüpheli hakkında soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

DHA

Yeni yılda mutlaka yapılması gereken 5 şey!
Keşfet

Yeni yılda mutlaka yapılması gereken 5 şey!

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar