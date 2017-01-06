'Gaziantep Tatları Ambalaj ve Tasarım Yarışması' ödül töreni yapıldı

GAZİANTEP'te, Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB) ile Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Gaziantep Tatları Ambalaj ve Tasarım Yarışması' ödülleri sahiplerini buldu.

GAİB hizmet binası konferans salonunda düzenlenen törene; Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, protokol üyeleri ve yarışmacılar katıldı. Törenin açılışında konuşan Vali Ali Yerlikaya, Ortadoğu'da sonunun nereye gittiği belli olmayan bir kaosun hakim olduğunu, ancak 15 Temmuz kalkışmasına rağmen Gaziantep'in büyümeye devam ettiğini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, tasarım ve bilginin elde tutulması halinde her şeyin kendiliğinden büyüyüp ve gelişeceğini ifade ederek, "Biz büyük değişimler geçirerek büyümüş medeniyetin torunlarıyız. Osmanlı değişimler yaparak, bilgiyi kullanarak bu cihan devleti olmuştur. Ecdadı örnek alıp değişime açık olmalıyız. Biz 'Şimdi Gaziantep'e gelme zamanı' projemizi hazırlarken, insanları nasıl buraya çekebiliriz diye düşündük ve 3 başlık belirledik. Bunlar; gastronomi, arkeoloji ve ekonomi. Şu üç başlık altında çalışmalar yaptık ve sonuçlarını alıyoruz" diye konuştu.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi de, Gaziantep'te keşfedilmeyi bekleyen çok büyük değerler olduğunu ve bunların artık dünyaya açılması gerektiğini kaydederek şunları söyledi:

"İçinde bulunduğumuz coğrafya bizim kaderimizdir, biz de bu topraklarda yaşayanlar olarak bu potansiyeli içimizde barındırıyoruz. Bu potansiyeli kullanarak ihracatı artırmamız lazım. İhracatı artırabilmek için katma değer lazım. Katma değeri artırmak için de aynı baklavada olduğu gibi 4 şey lazım. Bunlar; inavasyon, Ar-Ge, tasarım ve markadır. Her zaman söylüyoruz; bir ürüne değer katan en önemli unsur, o ürünün sunumudur."

Konuşmaların ardından Vali Ali Yerlikaya tarafından yarışmada birinciye 50 bin, ikinciye 25 bin, ve üçüncüye 12 bin 500 Türk Lirası olan ödüller verildi.

DHA