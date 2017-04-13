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Hakkari Haberi: Hakkari'de çığın kapattığı yol 2 günde açıldı

Hakkari'de çığın kapattığı yol 2 günde açıldı

18:3013 Nisan 2017
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Hakkari'de çığın kapattığı yol 2 günde açıldı
Hakkari'de çığın kapattığı yol 2 günde açıldı

HAKKARİ'ye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Berçelan Yaylası'ndaki Konak Köyü yolunun 4 ayrı noktasında düşen metrelerce yükseklikte çığ kütleleri karla mücadele ekiplerinin zorlu çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
Hakkari'nin Konak köyü yoluna 3 gün önce 4 ayrı noktaya çığ düştü. Köylülerin ihbarıyla  bölgeye giden İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele edipleri, kar kütlelerinin yer yer 4 metreyi aştığı yolu 2 günlük çalışma sonunda yeniden ulaşıma açtı. Ekipler, ulaşıma açtıkları metrelerce yükseklikteki çığ tünellerini cep telefonlarıyla görüntüledi.

DHA

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