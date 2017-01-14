HDP'li Bilgen; 'Referandumda hayır oyu ne kadar yüksek çıkarsa, OHAL o kadar erken biter

HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen Van'da yaptığı konuşmada, Anayasa değişikliği ve referanduma değindi. Bilgen, "Önünüze sandık gelecek olursa, emin olun hayır oyu ne kadar yüksek çıkarsa, OHAL o kadar erken biter, tutuklanan milletvekillerimiz o kadar erken serbest bırakılırlar ve hayır oyu ne kadar çok çıkarsa, Sayın Öcalan'ın barışa katkı yapma ihtimali o kadar yüksek olacaktır" dedi.

HDP ve DBP Van il örgütleri tarafından TSO binasında düzenlenen 'Savaş ve kaos politikalarına karşı demokratik çözüm arayışı’ konulu panele HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, DTK Eş Başkanı Leyla Güven, Asrın Hukuk Bürosu Avukatlarından Nevroz Uysal, HDP Van İl Eş Başkanları Gülistan Orhan, Yakup Ataş, DBP Van İl Eş Başkanları Sevinç Şeker, Ahmet Aygün, HDP PM Üyeleri Abdurrahman Doğar, Özgür Zeydanoğlu, STÖ temsilcileri, DBP-HDP İlçe örgütleri ve partililer katıldı.

DTK Eş Başkanı Leyla Güven Kürtçe yaptığı konuşmasında İmralı'da hükümlü bulunan Öcalan'ın barış projelerinin olduğunu belirtti.

HDP Grup Sözcüsü Ayhan Bilgen ise hükümetin Suriye politikasını eleştirdi. El Bab'ta kalınmasının imkanı olmadığını belirten Bilgen, "Türkiye Cerablus'ta 2 aydır var. Ve bu süre içinde rüşvetle ilgili mitingler yapılıyor. Yani Türkiye oraya sadece rüşveti götürmüş" dedi. Kendi sorunlarını çözemeyen bir ülkenin, yanındaki başka bir ülkedeki sorunları çözemeyeceğini belirten Bilgen, "El Bab'taki varlıkları da emin olun ki ne IŞİD ile mücadeledir, ne de başka bir iddia üzerine kuruludur. Bir tek talepleri var 'acaba yarın Suriye dizayn olurken, Kürtler bir şey elde eder mi bütün korkuları bu. Bundan 2 ay önce beyefendi diyordu ki 'İbadi benim muhatabım değildir.' Şimdi ona akıl veren küçük muhalefet lideri de diyordu ki, 'Başika'dan çıkmak Hakkari'den çıkmaktır.' Sanki babasının toprağı. Sonuç ne oldu Telafer'de de, Musul'da da IŞİD ile gerçek mücadeleyi kim veriyorsa, o kazanacak. Ve bütün dünyada bunu görüyor" diye konuştu.

Referandumda hayır oylarının yüksek çıkması halinde hükümetin bir çok politikasının değiştirmek zorunda kalacağını belirten Bilgen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Eğer siz 'banane referandumdan, Erdoğan'ın yetkilerinden' derseniz, OHAL, ebediyete kadar sürer. Ama sandıkta demokratik yollarla durdurursak, herkes oturur yeniden hesabını yapar. Emin olun ki şimdi görmezden geldikleri tutukladıkları milletvekillerini çıkarmayı eninde sonunda yaparlar, Sayın Öcalan ile yeniden görüşmeyi, barışı gündemlerine alırlar. Şimdi yeni muhataplar icat etmeye çalışıyorlar. Biliyoruz birileriyle oturup konuşuyorlar. Biz zaten kimseyle konuşulmasından rahatsız değiliz. Biz tam tersine barışın toplumsallaşmasını istiyoruz.

Ve yine masaya oturacaklar, gerçek muhatap kimse onunla konuşacaklar. Ve yine dünyanın başka ülkelerinde sorunlar konuşularak, masada çözülüyorsa, bu da böyle olacak. Ama bunu sizin toplumsal mücadeleniz belirleyecek. Bir kaç hafta içinde belli olacak önünüze sandık gelecek olursa, emin olun hayır oyu ne kadar yüksek çıkarsa, OHAL o kadar erken biter, tutuklanan milletvekillerimiz o kadar erken serbest bırakılırlar ve hayır oyu ne kadar çok çıkarsa, Sayın Öcalan’ın barışa katkı yapma ihtimali o kadar yüksek olacaktır."

DHA