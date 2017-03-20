İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 24 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, son bir haftada, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda; 24 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son bir hafta içerisinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 230 operasyon gerçekleştirildi. TSK'nın hava ve kara unsurlarınca yapılan operasyonlarda, örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla 999 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 3'ü ölü, 11'i teslim olan olmak üzere toplam 24 terörist etkisiz hale getirildi.

DEAŞ İLE İRTİBATLI OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN 70 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında, sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 28 kişi gözaltına alındı. Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 70 kişi gözaltına alındı. FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında ise bin 28 kişi gözaltına alındı.

DHA