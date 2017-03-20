İslahiye'de, ABD desteğiyle yapılan katı atık tesisi açıldı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, ABD Nüfus, Sığınmacılar ve Göç İdaresi desteğiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Katı Atık Aktarma İstasyonu, düzenlenen törenle açıldı.

İlçe merkezine 9 kilometre uzaklıkta bulunan Fevzipaşa Mahallesi sınırlarında; ABD Nüfus, Sığınmacılar ve Göç İdaresi tarafından desteklenen, AFAD, Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Büyükşehir Belediyesi organizesinde 'Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Suriye Krizinin Etkilerinin Azaltılması' projesi kapsamında 18 bin 500 metrekarelik alana inşa edilen Aktarma İstasyonu için açılış töreni düzenlendi. Törene İslahiye Kaymakamı Ramazan Yıldırım, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, ABD Adana Konsolosu Linda Stuart Specht, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Direktörü Claudio Tomasi ve çok sayıda kişi katıldı.

Açılış öncesi konuşan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Direktörü Claudio Tomasi, destek veren proje ortaklarına teşekkür ederek, istasyonun bölgeye olumlu katkılar sunacağını söyledi. ABD Adana Konsolosu Linda Stuart Specht ise, Türkiye’nin, dünyanın en büyük mülteci barındıran ülkesi olduğunu kaydederek, şöyle dedi:

"Son 6 yılda Suriyelilere yardımlarını esirgemeyen Türk hükümetine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Mültecilere ev sahipliği yapmak hususunda sorumluluk sahibi olan ve elini taşın altına koyan Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ve diğer topluluklara özellikle teşekkür bir borç biliriz. Bu proje, bu kadar mülteciye ev sahipliği yapan ve bünyesinde barındıran Türkiye’nin yanında duracağımıza dair göstermiş olduğumuz tavrın aslında ilk adımıdır."

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural da, 66 bin nüfuslu ilçede 50 bin Suriyelinin barındığını hatırlatarak, şöyle dedi:

"Böyle bir projenin bölgemize kazandırdığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Suriye'nin karışmasında rahatsızlık duyan bir ülkeyiz. 66 bin nüfuslu İslahiye'de, 50 bin Suriyeli kardeşimize ev sahipliği yapıyoruz. Bu, bizim için onur ve şereftir. Dileğimiz bir an önce evlerine dönerek kendi topraklarında, kendi yurtlarında barış, huzur ve mutlulukla yaşamalarını istiyoruz. Ortadoğu hep savaş ve kavgalarla anılıyor. İnşallah bundan sonra bu savaşların biteceği, barışın sağlanacağı bir coğrafya olarak düşünmek istiyoruz."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, açılışını yaptıkları istasyonu gezdi.

DHA