Karabağlar Belediyesi'nde grev ilanı asıldı

İZMİR'in Karabağlar İlçe Belediyesi şirketi Karbel A.Ş.'de çalışan 915 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerindeki anlaşmazlık nedeniyle DİSK'e bağlı Genel-İş sendikası grev kararı aldı. Sendika yöneticileri ve işçiler yoğun kar yağışı altında Karabağlar Belediyesi kapısına grev ilanını astı.

Konak Belediyesi şirketi Merbel A.Ş.'den sonra Karabağlar Belediyesi'nin Karbel Şirketi'nde de grev için geri sayım başladı. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin normal süresinde Karbel yönetimi ile Genel İş Sendikası 5 No'lu Şube ile anlaşma sağlayamadı. Arabulucu döneminden de sonuç çıkmayınca sendika grev kararı aldı. Grev ilanı 6 Ocak'ta asılması planlanmasına karşın, İzmir Adliyesi'nde gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle bugüne ertelendi. Karabağlar Belediyesi önünde yoğun kar yağışı altında toplanan işçiler 'İş ekmek yoksa barış da yok', 'Birleşe birleşe kazanacağız', 'Grev hakkımız toplu sözleşme silahımız' sloganları attı. Genel İş Sendikası 5 No'lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara, en düşük ücretin 2 bin 100 TL olduğu şirkette, işverenin yüzde 7 oranında zam teklif ettiğini söyledi. Ali Haydar Kara, sendika olarak ücret artışını konuşmadan önce bugüne kadar verilmeyen devlet ikramiyesi ve ilave tediye verilmesi talebinde bulunduklarını, bu kabul edilirse diğer ücret kalemlerini konuşabileceklerini söyledi.

TERÖRE KINAMA

İzmir Adliyesi önünde gerçekleşen saldırıyı kınayan Kara, en önemli insan haklarından bir tanesinin yaşam hakkı olduğunu söyledi. Karbel'de grev kararının kaçınılmaz olduğunu söyleyen Ali Haydar Kara şöyle dedi:

"Maaşlarımız başta gelir vergisi olmak üzere bankalar, eğitim, sağlık ve kriz karşısında pul olmaktadır. Karabağlar Belediyesi'nde aynı işi yapan işçiler arasında kadrolu, memur, şirket ayrımı gözetilmeksizin eşit işe eşit ücret talep etmekteyiz. Uzlaşma sağlanamayan 22 madde, üyelerimizin daha önceki toplu sözleşmelerde kazandığı ekonomik ve sosyal haklardan oluşmaktadır. Bu haklara ilave olarak sözleşme taslağına, mahkeme kararı ile haklılığımız kesinleşmiş olan Devlet ikramiyesi ve ilave tediye hakkını istemekteyiz. Üretimden gelen gücümüzü kullanmaktan , grev hakkımızdan asla vazgeçmeyeceğiz."

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ise ekmek ve aş için toplu sözleşme mücadelesi ve referanduma, başkanlıkla gelecek tek adam yönetimine karşı mücadele edeceklerini söyledi.

DHA