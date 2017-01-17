Kulakları kesilmiş köpı isyan ettirdi (3)

PARA CEZASI UYGULANDI

Isparta’da iple bağladıkları köpeğin kulaklarını kestikleri ları sosyal medyada paylaştıktan sonra gözaltına alınarak savcılıkta ifade veren H.K. ve N.Y., savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. H.K. ve N.Y.’ye Hayvanları Koruma Kanunu’na göre idari para cezası uygulandı. Konuya ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, “Köpeğin kulağını kesen şahıslara 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre 4 bin 404 lira idari para cezası verildi” denildi. taki köpeğin ise bulunamadığı ve arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Isparta Belediye Başkanı MHP’li Yusuf Ziya Günaydın da yazılı bir açıklama yaptı. Günaydın’ın açıklamasında, şöyle denildi:

“Sosyal medyada yer alan bir paylaşımda, ilimizde bulunan iki şahsın, sahibi oldukları köpeğe ettikleri eziyet ve zulüm ile ilgili vatandaşlarımızın duyarlılığını tebrik ve taktir ediyorum. Tüm insanlık özelliklerini kaybederek savunmasız bir hayvana edilen zulümle ilgili gereken tüm çalışmalar yapılmaktadır. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 8'inci maddesi 'ev ve süs hayvanların dış görünüşünü değiştirmeye yönelik veya diğer tedavi edici olmayan kuyruk ve kulak kesilmesi, ses tellerinin alınması ve tırnak ve dişlerin sökülmesine yönelik cerrahi müdahale yapılması yasaktır' hükmünü taşıyor. Isparta Belediyesi olarak yetkimiz sokak hayvanlarına yöneliktir. Bu türlü sahipli hayvanlarda yetki Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndadır. Ancak, bu şehrin Belediye Başkanı olarak ilgili şahısların cezalandırılması ve köpeğin sağlığına kavuşturulması için tüm imkanlarımız seferber edilmiştir.”

DHA