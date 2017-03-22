Minibüsün çarptığı çocuk öldü

ADANA'da sokakta arkadaşlarıyla oyun oynarken minibüsün çarptdığı 5 yaşındaki Elif Nur Demir, hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Yüreğir İlçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet ve Zehra Demir çiftinin 5 yaşındaki kızı Elif Nur Demir'e, sokakta arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen minibüs çarptı. Ağır yaralanan minik Elif Nur, kaldırıldığı Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

DHA