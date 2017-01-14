Müdür yardımcısı cinsel taciz iddiasıyla tutuklandı

UŞAK'ta, bir ortaokulda 5 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla dün gözaltına alınan müdür başyardımcısı 59 yaşındaki Ş.Ü. tutuklandı.

Uşak'ta bir ortaokulda 7 yıldır müdür başyardımcısı olarak görev yapan Ş.Ü., Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, yaşları 11 ile 13 arasında değişen 5 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla dün akşam saatlerinde polis tarafından makam odasında gözaltına alındı. Müdür yardımcısı polisteki ifadesinin ardından, 'Küçük yaşta çocuğa cinsel tacizde bulunma' suçundan bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Ş.Ü., tutuklandı.

DHA