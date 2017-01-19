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İstanbul Haberi: Okmeydanı'ndaki terör operasyonu…

Okmeydanı'ndaki terör operasyonu...
21:4919 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Okmeydanı'ndaki terör operasyonu…
Okmeydanı'ndaki terör operasyonu...

 Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)İSTANBUL'da dün akşam saatlerinden yapılan terör operasyonu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "18 Ocak 2017 tarihinde Okmeydanı bölgesinde DHKP-C terör örgütünün yan kuruluşu olan Gençlik Federasyonuna yapılan operasyonda, eylem hazırlığında olan 5 örgüt mensubu gözaltına alınmıştır." denildi.

Açıklamada, aynı gece Sarıyer'de de 3 farklı adrese daha eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtilerek örgüt evi olduğu değerlendirilen bir evde 2 şüphelinin daha gözaltına alındığı kaydedildi. Operasyon yapılan evlerde yapılan aramalarda ise, eylemde kullanılabileceği tahmin edilen 1 polis üniforması, 2 gaz maskesi,1 kurusıkı tabanca, 1 sprey boya ele geçirildiği ve soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi.

DHA

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