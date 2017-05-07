Omurilik felçlileri için koştular (2)

DÜNYA KOŞUSUNUN TÜRKİYE AYAĞI TAMAMLANDI

Omurilik felçlilerinin tedavisine yönelik araştırmalara kaynak bulmak amacıyla kurulan Wings For Life Vakfı'nın düzenlediği Dünya Koşusu'nun Türkiye ayağı, 6 bin kişinin katılımıyla İzmir'de yapıldı. Dünyada 24 ülkede eş zamanlı olarak başlayan koşu İzmir Kültür Park Lozan Kapısı'ndan start aldı. Kadınlarda Meryem Gündoğdu 39.43 kilometrede, erkeklerde Veysi Aslan ise 57.51 kilometrede Yakalama Aracı tarafından geçildi. Veysi Aslan'ın yakalanmasıyla Türkiye'deki yarış da tamamlanmış oldu.

DHA