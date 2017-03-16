Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı ile birlikte 21 şüpheli FETÖ'den tutuklandı

SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen aralarında Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Murat Özer ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Hava Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Hakan Küçükberber'in bulunduğu 21 şüpheli tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol altında tutulmak kaydıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 8 gün önce Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ile bağlı grup komutanlıkları, bot ve gemiler ile Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanlığına yönelik FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirildi. Samsun merkezli 10 ilde gerçekleştirilen operasyonda içlerinde Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Murat Özer ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Hava Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Hakan Küçükberber'in de bulunduğu 15 subay, 9 astsubay, 1 emekli astsubay ve 1 sivil memurun bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı. 16 şüphelinin ByLock kullandığı tespit edildi.

Polisteki işlemleri tamamlanarak dün adliyeye sevk edilen 26 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Gece yarısına kadar nöbetçi mahkemede ifadeleri alınan ve içlerinde Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Murat Özer ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Hava Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Hakan Küçükberber'in bulunduğu 21 kişi 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs', 'Hükümete karşı suçlar' ve 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üye olmak 'iddialarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüpheli ise adli kontrol altında tutulmak kaydıyla serbest bırakıldı.

DHA