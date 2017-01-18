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Şanlıurfa Haberi: Şanlıurfa'da 'sosyal medya' operasyonunda 18 tutuklama

Şanlıurfa'da 'sosyal medya' operasyonunda 18 tutuklama
23:4718 Ocak 2017
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Şanlıurfa'da 'sosyal medya' operasyonunda 18 tutuklama
Şanlıurfa'da 'sosyal medya' operasyonunda 18 tutuklama

ŞANLIURFA'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 19 kişiden, 18'i tutuklandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen Çarşamba günü kent merkezi ve ilçelerinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda evlerinde arama yapılan 19 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 18 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

DHA

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