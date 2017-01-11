Şehit Astsubay, Çanakkale'de gözyaşlarıyla uğurlandı

SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Operasyonu'nun 98'inci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ile irtibatı kesilen iki askerden biri olan ve 40 gün sonra şehit haberi gelen Çanakkaleli Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı'nın cenazesi, memleketi Çanakkale'de düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi.

Fırat Kalkanı Operasyonu'nda, geçen 29 Kasım'da irtibat kesilen 2 askerden, evli ve bir çocuk babası 34 yaşındaki Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı'nın cenazesi, dün Gaziantep'te düzenlenen töreninin ardından askeri kargo uçağıyla memleketi Çanakkale'ye gönderildi. Şehit Astsubay'ın Türk bayrağına sarılı tabuttaki cenazesi, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve beraberindeki çok sayıda protokol üyesi, ailesi, yakınları ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Şehidin cenazesi bir süre askerlerin omzunda taşınarak konulduğu cenaze aracıyla Çanakkale Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. Şehit Astsubay Kaşıkçı'nın bugün saat 10.30 sıralarında hastane morgundan alınan cenazesi, kortej eşliğinde İnönü Caddesi, Hastanebayırı güzergahı takip edilerek, tekbir sesleri eşliğinde, Esenler Mahallesi, Bülent Dikmener Caddesi'ndeki baba ocağına getirildi. Burada hellalik alınmasının ardından şehidin cenazesi öğlende, Şehitler Camisi'ne götürüldü. Burada düzenlenen törene Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, şehidin babası Ramazan Kaşıkçı, annesi Sebahat Kaşıkçı, eşi Hamiyet Kaşıkçı, kardeşi Erdinç Kaşıkçı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Tayyar Ertem, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Turan, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Sel, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yakınları ve binlerce kişi katıldı. Şehidin 15 aylık kızı Yağmur Kaşıkçı da olup bitenden habersiz, annesinin kucağında cenaze törenine yer aldı.

BABASININ TABUTUNA TÜRK BAYRAĞI BIRAKTI

Şehidin anne, babası, kardeşi ve eşi sık sık tabuta sarılıp, gözyaşı döktü. Erdinç Kaşıkçı, ağabeyinin tabutu başında elinde ıyla bekleyip, bir an olsun ayrılmadı. Şehidin tabutu başına getirilen minik kızı Yağmur da çevredesindeki ağlayanlardan etkilenerek, hıçkırarak ağladı. Bir ara elindeki küçük Türk bayrağını babasının tabutuna bırakıp, dokunan Yağmur, daha sonra yakınları tarafından eve götürüldü. Kaşıkçı Ailesi daha sonra camide kendilerine ayrılan bölümde taziyeleri kabul etti.

Öğle namazının ardından Çanakkale Mütfü Vekili İbrahim Sezgin tarafından cenaze namazı kıldırıldı, helalik alındı. Ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda top arabasına taşınıp, bando ve kortej eşliğinde Hastanebayırı Şehitliği'ne götürülüp, toprağa verildi.

DHA