Televizyonun altında kalan çocuk öldü

MANİSA'nın Şehzadeler İlçesi'nde, üzerine tüplü televizyon devrilen 5 yaşındaki Aslı Ülük, kaldırıldığı hastanede öldü.

Olay, bugün saat 13.30 sıralarında, Ahmet Bedevi Mahallesi 516 Sokak 15 numaralı evde meydana geldi. Mutfakta yemek yapan Ajda Ülük, ses üzerine salona geldiğinde, oyun oynayan kızı Aslı Ülük'ün üzerine tüplü televizyonun düştüğünü gördü. Annenin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan küçük kızı ambulansla, Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ajda-Hüseyin Ülük çiftinin kızı Aslı Ülük, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aslı Ülük'ün cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



DHA