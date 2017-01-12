Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul Haberi: THY'nin 'sefer duası' uygulamasını sadece hac uçuşlarında (2) yeniden

THY'nin 'sefer duası' uygulamasını sadece hac uçuşlarında (2) yeniden
17:4312 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
THY'nin 'sefer duası' uygulamasını sadece hac uçuşlarında (2) yeniden
THY'nin 'sefer duası' uygulamasını sadece hac uçuşlarında (2) yeniden

TÜRK Hava Yolları bugün yayınladığı talimatla uçaklarda Suudi Arabistan’a yapılan hac uçuşları dışında 'sefer duası' uygulamasını kaldırdı.
Uzun yıllardır THY, Suudi Arabistan’ın talebi doğrultusunda yapılan hac seferlerinde kalkış öncesinde otomatik anons sistemi ile sefer duası okutuyor. Geçtiğimiz ay anket yapan THY’nin müşteri memnuniyeti bölümü, bazı hatlarda yolculardan gelen talep doğrultusunda sefer duasının başlatılması için düğmeye bastı.
Bir haftadır aralarında Hartum (Sudan), Oran ve Konstantin (Cezayir), Dubai (Birleşik Arap Emirlikleri), İslamabad (Pakistan) gibi uçuş noktaları seçilerek sefer duası okutulmaya başlandı.
Yolcuların tepki göstermesi üzerine uygulama yayınlanan talimatla bugün kaldırıldı.

DHA

Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar