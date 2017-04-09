Topun peşinden koşarken kamyon altında kalan çocuk öldü

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde oynarken kaçan topunun peşinden koşan 11 yaşındaki Yusuf Aydoğdu, çöp kamyonunun altında kalarak öldü.

Kaza, Çorlu'nun Nusratiye Mahallesi Şehit Ateşe Ahmet Yörük Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta top oynayan Yusuf Aydoğdu, kaçan topun peşinden koşarken, Ayhan Dalbay'ın kullandığı 16 JUZ 69 plakalı çöp kamyonunun altında kaldı. Ağır yaralanan Aydoğdu, ambulansla kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Ayhan Daybay, gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA