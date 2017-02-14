Son Dakika: Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı istifa etti Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı istifa etti Son Dakika Haberi







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Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı istifa etti ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Flynn istifa etti. Flynn'in yerine Keith Kellogg geçici olarak Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atandı.

Flynn'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından oluşturmaya başladığı kabine işbaşına gelmeden önce, Rusya’nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile 29 Aralık 2016’da telefon görüşmesi yapması tartışma konusu olmuştu.

Flynn'in istifası, Trump'ın, vize ve seyahat yasağını uygulamayacağını açıklayan ABD Adalet Bakanı Vekili Sally Yates'in, bu görüşmeye ilişkin açıklamalarının ardından geldi.

Yates, bu görüşmelere ilişkin olarak, Flynn'in Beyaz Saray yetkililerini yanlış yönlendirmiş olabileceği ve bu konuda Ruslar tarafından yönetime şantaj yapılabileceği uyarısı yapmıştı.

DHA