Tarladan koku gelince… Başına çuval geçirilerek yarı çıplak halde öldürülmüş

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, 10 gündür kayıp olan şahıs başına çuval geçirilerek yarı çıplak halde öldürülmüş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Karaçulha Mahallesi çevre yolunda bulunan bir otomotiv şirketinin binasının arkasında tarlasına çift sürmeye gelen bir vatandaş kötü koku hissederek bir ceset görünce hemen polise haber verdi.

Cumhuriyet Savcısı Üzeyir Gülsoy, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri ile 112 acil sağlık ekipleri olay yerine giderek incelemede bulundu. 30 yaşlarındaki erkek şahsın başına çuval geçirilmiş olduğu ve sol ayağının da tamamen parçalanmış vaziyette bulunduğu görülünce bölgedeki kayıp başvurularından yola çıkan polis ekipleri cesedin 12 yıldan bu yana Karaçulha Mahallesi’nde yaşayan ve bir nakliyat şirketinde hamallık yaparak geçimini sağlayan aslen Şanlıurfalı olan Aziz Özbay olduğunu tespit etti.

Ceset olay yerinde yapılan inceleme ve araştırmanın ardından Fethiye Belediyesi cenaze aracına alınıp Fethiye Devlet Hastanesi morguna getirildi. Aziz Özbay'ın yakınları morgda cesedi teşhis etti.

Olayı öğrenince sinir krizi geçirip bayılan Özbay’ın eşi Rabia Özbay da 112 acil ambulans ile Karaçulha Mahallesi’ndeki evinden alınıp Fethiye Devlet Hastanesine sevk edildi.

Aziz Özbay'ın arkadaşlarından İsmail Göp, “10 gündür kayıptı. Bugün sabah başına çuval geçirilerek öldürülmüş vaziyette bulundu. Kimseye bir zararı yoktu. Yaklaşık 12 yıl önce Fethiye'ye gelip yerleşmişti. Bir nakliyatçı da çalışıyordu” dedi.

Fethiye Cumhuriyet Savcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Öte yandan Karaçulha Mahallesi’nde yaşayan 30 yaşındaki 2 çocuk babası Aziz Özbay’ın bir nakliyat şirketinde hamallık yaparak geçimini sağladığı ve Şanlıurfa'lı olduğu 10 gündür arandığı öğrenildi. DHA