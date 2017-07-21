Üniversite tercihleri için bu detaylara dikkat! İşte devlet ve özel üniversite puanları (ÖSYM KILAVUZU)

Üniversite tercihlerinin bitmesine çok kısa bir süre kaldı, üniversite tercihlerini kesin olarak belirlemek isteyen öğrenciler ÖSYM Üniversite Tercih Kılavuzu üzerinde son kontrollerini yaparak tercih listelerini onaylayacak. Tercihler yaparken nelere dikkat edilmeli. Üniversite tercihleri ne zamana kadar sürecek? Hangi bölümler LYS puanıyla öğrenci alıyor? YGS puanıyla öğrenci alan bölümler hangileri?

Üniversite tercihleri başladı, üniversiteye başlayacak olan öğrenciler son virajı dönüyor. Üniversite tercihleri ne zaman bitecek. Üniversite tercihleri yapılırken dikkat edilmesi gereken detaylar neler? Eğitim uzmanlarının tercihler hakkında verdiği tavsiyeleri ve üniversite bölümlerinin hangi puan türüyle öğrenci aldığına dair listeleri haberimizde bulabilirsiniz.

HANGİ BÖLÜM HANGİ PUANLA ÖĞRENCİ ALIYOR?

Bölümler farklı puan türleriyle öğrenci kabul etmekte, ÖSYM’nin hazırladığı tabloya göre hangi bölüm hangi puan türüyle öğrenci alıyor? Aşağıdaki linkler üzerinden bölümlerin ayrı ayrı puan türlerine uulaşabilirsiniz.

YGS PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER VE PUANLARI

LYS PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER VE PUANLARI

DİKKAT ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ TÜM HAYATINIZI ETKİLİYOR

Ortaöğretimini bitiren ve yükseköğrenim görmek üzere hazırlanan gençlerden bazılarının, yükseköğretim programları hakkında yeterli bilgi sahibi olmadıkları ve bu nedenle tercih ettikleri programları belirlemede ve sıraya koymada güçlük çektiklerini gözlüyoruz hep. Bazı adaylar ilk birkaç tercihlerini bilinçli olarak yazıp, diğerlerini başkalarının öneri ve telkinlerine göre belirlemekte ve sıralamakta bir beis görmüyorlar. Bu adaylar, hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları fakat tercih listesinde yer verdikleri bir programa yerleştikleri zaman “istemediğim bir programa girmek zorunda kaldım” şeklinde yakınmaya başlıyorlar. Tercih sıralarının başlarına, isteyerek ve bilinçli olarak yazdıkları programlara yerleşen bazı adaylar ise bir süre sonra programın beklentilerine uygun olmadığını fark ediyor ve hayal kırıklığına uğruyorlar. Bu da programlar ve meslekler hakkında edinilen bilgilerin bazen yüzeysel ve belki de hatalı olabileceğini bize gösteriyor.

BİR MESLEĞİ SEÇEREK BİR YAŞAM BİÇİMİNİ SEÇMİŞ OLUYORSUNUZ

Bireyler yükseköğretime, bir alanda bilgi sahibi olma yanında ve belki daha da öncelikle bir meslek sahibi olmak için girerler. Bu bakımdan, bir yükseköğretim programının seçilmesi aynı zamanda bir mesleğin seçilmesi anlamına geliyor. Meslek ise bir kimsenin, çalışma ömrü boyunca sürdüreceği faaliyetlerin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Bu yüzden, bir kimsenin mesleğini seçmekle, genel yaşam biçimi konusunda da bir seçim yapmış olduğunu söylemek hatalı değil. Çünkü meslek, kişinin genellikle hayatını nasıl bir çevrede geçireceğini ve kimlerle etkileşimde bulunacağını belirleyen boyutlara da sahip…

İYİ DÜŞÜNMEDEN KARAR VERMEK PİŞMANLIKLA SONUÇLANIYOR

İnsanın hayatında böylesine önemli etkileri olan bir kararın iyice düşünülmeden verilmesi, hayal kırıklığına, mutsuzluğa ve başarısızlığa yol açabiliyor. Yükseköğretim hem birey hem de devlet açısından pahalı bir yatırım. Ayrıca yükseköğretim kontenjanları kısıtlı, programlara yerleşme giriş sınavlarındaki başarıya bağlı. Bu yüzden hatalı bir karardan dönmek çok kere mümkün olmayabiliyor. Bir alanda insangücü ihtiyacı olduğunda, bunu karşılayacak eleman yerleştirilmesine önem verilebilir ve kısa zamanda o alana işgücü talebi ve buna bağlı olarak mesleğin çekiciliği azalabiliyor. Bugün için sağladığı olanaklar yönünden pek çekici olmayan veya tanınmayan bir meslek, bir zaman sonra çekici hale gelebiliyor. Kısaca mesleki gereklilikler statik değil, dinamik… İyi gelir getiren sürekli bir iş sahibi olmayı elbette çok istiyorsunuz. Ancak bu isteğinizi, ilgi ve yeteneklerinize uygun, yani hoşlandığınız ve en iyi yapabileceğiniz işleri gerektiren bir meslek seçmekle ve bu mesleğin başarılı bir üyesi olmaya çalışmakla gerçekleştirebiliyorsunuz. Ülkemizde yükseköğrenim görmüş gençlerin iş bulma şansları gittikçe daha da sınırlı olmaya başladı. Bu gençlere en önemli işveren durumunda olan resmi kurumlar arasında, sınavla eleman alanların sayısı giderek artıyor ve bir yükseköğretim diplomasına sahip olmak, bir işe yerleşmek için yeterli olmayabiliyor. Bu nedenle bir yükseköğretim programına yerleşen gencin o programda kendini çok iyi yetiştirmesi, fırsatları değerlendirerek bir yabancı dil öğrenmesi ve mümkünse yüksek lisans öğrenimi yapması gerekiyor.