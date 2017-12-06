Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Usta işi hırsızlık! Parça parça götürdüler

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesinde park halindeki bir otomobilin farları dahil birçok parçası çalındı.

11:446 Aralık 2017
Gündem
Usta işi hırsızlık! Parça parça götürdüler
Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesinde park halindeki bir otomobilin farları dahil birçok parçası çalındı.

Geçen çarşamba gecesi oto pazarı parkında A.S.'e ait aracın parçaları sökülerek çalındı. Sabah saatlerinde otoparka gelen A.S. gözlerine inanamadı. Akşam bıraktığı aracın ön tarafının söküldüğünü gören A.S. hemen emniyet güçlerine haber verdi. Yapılan incelemede aracın ön tampon, sağ ve sol far, panjur, su radyatörü, klima radyatörü, hava filtresi, fan motoru ve plakasının çalındığı görüldü. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. (İHA)

hirsizlik-2
Son güncelleme: 11:4706.12.2017
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar