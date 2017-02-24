Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maç özeti izle: Hapoel’i 2-1 ile geçen BJK son 16’ya kaldı!

Beşiktaş, Hapoel'i ilk maçta 3-1 yendiği maçın rövanşında İstanbul'da 2-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı. Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda rakibi bugün belli oluyor. İşte Beşiktaş Hapoel maç özeti, golleri ve önemli anları...

Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva takımını UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında 2-1 yenerek son 16’ya kalmayı başardı. Fenerbahçe ve Osmanlıspor’un elenmesiyle Beşiktaş, Avrupa’da Türkiye’yi temsil eden tek takım olarak kaldı. UEFA Avrupa Ligi’nde bugün saat 15.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimi sonrası Beşiktaş'ın Son 16 Turu'ndaki rakibi belli olacak. Beşiktaş Hapoel maç özetini, gollerini haberimizdeki linke tıklayarak izleyebilirler.

Beşiktaş – Hapoel Beer Sheva maç özeti izlemek için tıklayınız

BEŞİKTAŞ’IN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU! PEKİ KURA NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

UEFA Avrupa Ligi’nde bugün saat 15.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimi sonrası Beşiktaş'ın Son 16 Turu'ndaki rakibi belli olacak. Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 9 Mart’ta, rövanşları ise 16 Mart’ta yapılacak. Çeyrek finallerin 13 ve 20 Nisan, yarı finallerin 4 ve 11 Mayıs’ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi’nin final maçı ise 24 Mayıs’ta İsveç’in başkenti Stockholm’deki Friends Arena’da oynanacak.

İşte Beşiktaş’ın muhtemel rakipleri:

Olympiakos (Yunanistan)

Ajax (Hollanda)

APOEL Nicosia (Kıbrıs Rum Kesimi)

Roma (İtalya)

Anderlecht (Belçika)

Manchester United (İngiltere)

Krasnodar (Rusya)

Schalke 04 (Almanya)

Kopenhag (Danimarka)

B. Mönchengladbach (Almanya)

Genk (Belçika)

Lyon (Fnansa)

Rostov (Rusya)

Gent (Belçika)

Celta Vigo (İspanya)

BEŞİKTAŞ – HAPOEL MAÇI ÖNEMLİ ANLARI

90′ Ogu savunmanın arkasına koşu yapan Barda’yı topla buluşturmak istedi ancak topun şiddetini iyi ayarlayamadı ve top kaleci Fabri’de kaldı.

87′ Gelişen Beşiktaş atağında sol kanatta topla buluşan Cenk ceza sahasına kadar topu sürdükten sonra şutunu çekti. Onun vuruşunda top kalecinin altından filelerle buluştu. 2-1

82′ Talisca’nın sağ kanattan kullandığı kornerde savunma topu karşıladı. Sonrasında sol kanatta topla buluşan Oğuzhan’ın ortasında Talisca’nın vuruşu kalecide kaldı.

80′ Melikson Gökhan’dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hapoel tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

77′ Gelişen Hapoel atağında ceza sahasında topla buluşan Barda’nın vuruşu savunmadan dışarıya gitti.

66′ Talisca’nın sağ kanattan kullandığı kornerde savunma topu karşıladı. Sonrasında hızlı gelişen Hapoel atağında Ben Sahar’ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşu Fabri çıkardı.

64′ Gelişen Hapoel atağında Ghadir’in sol kanattan ortasında Anthony Nwakaeme topu ağlara gönderdi. 1-1

41′ Mohammad Ghadir’in sağ kanattan kullandığı kornerde savunma topu karşıladı. Sonrasında dönen topu alan Anthony Nwakaeme’nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş üstten dışarıya gitti.

37′ Beşiktaş tehlikeli geldi. Hızlı gelişen atakta Beck savunmanın arkasına koşu yapan Aboubakar’ı topla buluşturmak istedi ancak Aboubakar topu kontrol edemedi ve top yandan dışarıya gitti.

35′ Hapoel tehlikeli geldi. Mohammad Ghadir’in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Ben Sahar’ın vuruşunu Fabri kurtardı. Sonrasında sol kanatta topu alan Ben Turgeman;’ın ortasını Necip karşıladı ve top dışarıya gitti.

33′ Gelişen Hapoel atağında Ben Turgeman sol kanattan yaptığı ortayı savunma karşıladı. Sonrasında ceza sahasında topla buluşan Ben Sahar’ın vuruşunu Fabri çıkardı ve top dışarıya gitti.

30′ Quaresma sağ kanattan orta yapmak isterken Ben Turgeman’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

25′ Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Babel savunmanın arkasına koşu yapan Aboubakar’ı topla buluşturdu ancak pozisyon ofsayt.

22′ Gelişen Hapoel atağında Mohammad Ghadir Beck’ten sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hapoel tehlikeli olabilecek bir bölgeden serbest vuruş kullanacak.

19′ Beşiktaş bir kez daha sağ kanattan Quaresma ile gelmek istedi ancak Ben Turgeman zamanında araya girerek topun Quaresma’ya gelmesine engel oldu.

17′ Gelişen Beşiktaş atağında sol kanattan ceza sahasına giren Babel Quaresma’yı topla buluşturmak istedi ancak savunma araya girdi. Sonrasında ceza sahasında topu önünde bulan Aboubakar Beşiktaş’ı 1-0 öne geçirdi.

15′ Gelişen Beşiktaş atağında Talisca ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşunda top kaleci David Goresh’te kaldı.

13′ Gelişen Beşiktaş atağında Quaresma sağ kanattan orta yapmak isterken Ben Turgeman araya girdi ve Portekizli futbolcuya orta yapma şansı vermedi.

10′ Beşiktaş etkili geldi. Ön alanda pres yaparak topu kazanan Quaresma ceza sahasına doğru hareketlenen Babel’i topla buluşturdu. Babel’in vuruşunda top yine savunmadan geri döndü.

5′ Quaresma’nın kaptırdığı top sonrası gelişen Hapoel atağında Gökhan Mohammad Ghadir’e faul yaptı. Bu kez Hapoel serbest vuruş kullanacak.

4′ Babel serbest vuruşu paslaşarak kullandıktan sonra Beşiktaşlı oyuncular kendi aralarında pas yapıyor.

BEŞİKTAŞ 2-1 HAPOEL BEER SHEVA

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Matej Jug, Matej Zunic, Manuel Vidali

Beşiktaş: Fabri, Beck, Marcelo, Atınç, Tosic, Gökhan İnler, Necip (Oğuzhan dk. 72), Quaresma (Tolgay dk. 61 ), Talisca, Babel, Aboubakar (Cenk dk. 79)

Yedekler: Tolga, Atiba, Ömer, Gökhan Gönül

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Hapoel Beer-Sheva: Goresh, Ohayon, Hoban, Soares, Tzedek, Turjeman, Broun (Buzaglo dk. 57 ), Ogu, Nwakaeme, Gadir (Melikson dk. 64), Sahar (Barda dk. 70)

Yedekler: Haimov, Bitton, Radi, Zrihan

Teknik Direktör: Barak Bakhar

Goller: Aboubakar (dk. 17), Cenk (dk. 87) (Beşiktaş), Nwakaeme (dk. 64) (Hapoel Beer-Sheva)

Sarı kartlar: Marcelo (Beşiktaş), Barda (Hapoel Beer-Sheva)