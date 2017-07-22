Ege’de yine deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde?

Ege'de depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak geçtiğimiz gün Bodrum'da meydana gelen 6.3 şiddetindeki deprem sonrası Ege bir kez daha sallandı. Peki son Ege depreminin merkez üssü neresi, kaç şiddetinde, can ve mal kaybı var mı? İşte son bilgiler...

Ege beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Bodrum’da meydana gelen 6.3 şiddetindeki deprem sonrası dün gece bir deprem meydana daha geldi. Peki depremin merkez üssü neresi, kaç şiddetinde? İşte son Ege depremi ile ilgili detaylar…

BU KEZ GÖKOVA KÖRFEZİ

Muğla'da dün yaşanan 6.3'lük depremin ardından bugün de onlarca artçı sarsıntı yaşandı. Gökova Körfezi'nde son olarak saat 03.34 ‘te Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) verileriyle Richter ölçeğine göre 4.0, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne (KRDAE) göre ise 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 7.2 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin hemen ardından 2.9 ve 2.6 büyüklüğünde 2 artçı sarsıntı daha yaşandı.

Depremin merkez üssüne Türkiye'den en yakın yerleşim yeri ise Bodrum'a bağlı Çamlık Köyü olduğu kaydedildi.