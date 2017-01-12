Erol Bilecik kimdir? TÜSİAD’ın yeni başkanı Erol Bilecik!

Erol Bilecik TÜSİAD başkanlığının tek adayı. 47. TÜSİAD Genel Kurul Toplantısı'nda başkan seçilecek olan Erol Bilecik kimdir? İşte detaylar...

TÜSİAD yani Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği 47. Genel Kurul Toplantısı yapılıyor. Genel kurulda yeni TÜSİAD başkanı seçilecek. TÜSİAD başkanlığı için tek aday ise Erol Bilecek. Peki Erol Bilecek kimdir; işte Bilecik’in hayatı ve kariyerinden deatylar…

EROL BİLECEK KİMDİR?

26 Kasım 1962 Antakya Hatay doğumlu olan ilk orta ve lise eğitimini burada tamamladı. Önce İnönü ilkokulu ardından Antakya Lisesi’ni bitiren Erol Bilecik, İstanbul Teknik Üniversitesi’ni kazanarak İstanbul’a geldi. Üniversitede sınıf arkadaşı İnci Bilecik ile evlenen Erol Bilecik 1987’de üniversiteden mezun oldu. Mezuniyetini takiben Nixdorf Computer firmasında iki yıl sistem analisti olarak çalıştı. Ardından gene İTÜ’lü üç biilgisayar ve 1 makine mühendisi ile bir araya gelerek iş fikrini Index markası ile hayata geçirdi.

1989 yılında Index Bilgisayar’ın kurucu ortaklarından biri olarak şirketin genel müdürlüğünü yapmaya başladı. Erol Bilecik, 199 yılı itibariyle ndex Grup bünyesindeki Index Bilgisayar, Despec, Datagate,

Neteks, Homend, Artım ve Teklos'un CEO'su ve yönetim kurulu başkanlığını yapıyor.

2001-2004 yılları arasında, Türk bilgisayar sektöründeki en eski sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği'nin (TÜBİSAD), 2011-2014 yılları arasında İTÜ Mezunlar Konseyi ve

İTÜ Mezunları Derneği Başkanlıklarını yaptı. 2016 yılında ise Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), 1907 Fenerbahçe Derneği ve TÜSİAD'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarına devam ediyor.