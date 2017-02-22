Fenerbahçe Krasnodar canlı izle: Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde tur için sahada!

Fenerbahçe, deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Rus temsilci Krasnodar'ı evinde yenerek Avrupa Ligi'nde üst tura çıkmak istiyor. Peki Fenerbahçe Krasnodar maçı nasıl canlı izlenebilir? İşte Fenerbahçe Krasnodar maçı canlı izleme bilgisi, skor takibi ve maçtan diğer detaylar...

Fenerbahçe, deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Rus temsilci Krasnodar'ı evinde yenerek Avrupa Ligi'nde üst tura çıkmak istiyor. Peki Fenerbahçe Krasnodar maçı nasıl canlı izlenebilir? İşte Fenerbahçe Krasnodar maçı canlı izleme bilgisi, skor takibi ve maçtan diğer detaylar...

Fenerbahçe Krasnodar maçı bu akşam 20.00’de başlayacak ve Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde bir üst tura yani son 16’ya kalmak için evinde mücadele edecek. Hatırlanacağı gibi Krasnodar Fenerbahçe maçı Rus ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile bitmiş ve Fenerbahçe tur mücadelesini evine bırakmıştı. Peki Fenerbahçe Krasnador maçı nasıl canlı izlenebilir. Karşılaşma Türkiye’de Tivibu ekranından yayımlanıyor. Yani maçı evinizden canlı izleyebilmek için Tivibu üyesi olmanız gerekiyor. Alternatif olarak aşağıdaki bağlantıdan AMKSpor’un canlı anlatımı ile de Fenerbahçe Krasnodar maçını canlı takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE KRASNODAR MAÇI CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

FENERBAHÇE TURU NASIL GEÇER?

Fenerbahçe’nin turu geçebilmesi için gol yemeden en az 2 gollü galibiyet alması gerekiyor. Karşılaşma sadece tek bir skor ile uzayabilir o da 1-0’lık sonuç. Karşılaşma Fenerbahçe’nin 1-0’lık üstünlüğü ile biterse uzatmaya gider ve uzatmada skor değişmezse bir üst tura çıkacak takım penaltılar ile belirlenir.

Krasnador tek bir gol bile atarsa Fenerbahçe’nin tur şansı oldukça zora girer çünkü o zaman Fenerbahçe’ye tek farklı galibiyet yetmez yani Fenerbahçe Krasnodar’ı 2-1 yense bile turu geçen taraf Krasnodar alır. Fenerbahçe gol yediği taktirde 2 farklı galibiyet alması gerekiyor yani 1 gol yerse 3 gol atarak kazanması lazım.