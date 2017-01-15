Galatasaray Konsyaspor maç özeti izle: Sabri kükredi! (LİG TV)

Galatasaray Konyaspor maç özeti günün en çok arananları arasında girdi. İkinci yarının ilk maçında Galatasaray Konyaspor'u deplasmanda mağlup etti. Galatasaray Konyaspor maç özeti izleme bağlantıları haberimizde...

Galatasaray Konyaspor maç özeti günün en çok arananları arasında girdi. İkinci yarının ilk maçında Galatasaray Konyaspor'u deplasmanda mağlup etti. Galatasaray Konyaspor maç özeti izleme bağlantıları haberimizde...

Galatasaray, Atiker Konyaspor deplasmanında çok önemli bir 3 puan aldı. Galatasaray Konyaspor maç özetini izlemek isteyen futbolseverler arama motorlarına akın etti. Galatasaray Konyaspor maçında yeni transfer Rodrigues takdir topladı. İşte Galatasaray Atiker Konyaspor maç özeti ve Galatasaray Konyaspor maç ayrıntıları…

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Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda Atiker Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda sarı kırmızılı takım 51'de Sabri Sarıoğlu ile maçta öne geçti: 1-0. Bu gol skoru tayin etti ve Cimbom 3 puanı hanesine yazdırdı. Ev sahibi ekipte Ali Çamdalı, 71'de gördüğü sarı kartın ardından itirazlarını yoğun şekilde sürdürünce Mete Kalkavan önce ikinci sarıyı, ardından da kırmızı kartını çıkardı. Konyaspor 10 kişi kaldı.

Bu sonucun ardından Riekerink'in öğrencileri, puanını 36 yaparak zorlu maratona galibiyetle başladı ve Başakşehir'in 3 puan gerisinde ikinciliğe yükseldi. Kocaman'ın takımı ise, 24 puanla yedinci sıradaki yerinde kaldı. Zorlu maratonun 18. haftasında Galatasaray, Karabükspor deplasmanına çıkacak. Atiker Konyaspor ise, evinde Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak.