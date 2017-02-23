Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2017 Hac kuraları sorgulama nasıl yapılır?

Hac kuraları ne zaman çekilecek merak ediliyor. 2017 yılı Hac ibadeti için Aralık 2016 ve Ocak 2017'de ilk defa başvuran ile kayıt yenileyen hacı adayları, hac kura çekilişini beklemeye başladılar. Diyanet İşleri tarafından yapılan açıklamada Hac kuraları çekiliş tarihi ile kesin kayıt hakkı kazananları yapması gerekenler ve hac gidiş geliş zamanlarını açıklandı. 2017 Hac kura çekilişi nasıl yapılacak? Hac kuraları ne zaman çekiliyor? İşte detaylar...

Hac kuraları ne zaman çekilecek merak ediliyor. 2017 yılı Hac ibadeti için Aralık 2016 ve Ocak 2017'de ilk defa başvuran ile kayıt yenileyen hacı adayları, hac kura çekilişini beklemeye başladılar. Diyanet İşleri tarafından yapılan açıklamada Hac kuraları çekiliş tarihi ile kesin kayıt hakkı kazananları yapması gerekenler ve hac gidiş geliş zamanlarını açıklandı. 2017 Hac kura çekilişi nasıl yapılacak? Hac kuraları ne zaman çekiliyor? İşte detaylar...

Hac kuraları ne zaman çekilecek merak ediliyor. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen adaylar, 28 Aralık 2016 – 6 Ocak 2017 tarihleri arasında ilk defa kayıt yapanlar başvururken daha önce hac için başvurmuş yapanlar ise 9 – 31 Ocak 2017 tarihleri arasında kayıt yenilediler. Hacı adayları şimdi heyecanlı bekleyişe girdiler ve 2017 yılı hac kuraları çekilişini bekliyorlar. 2017 Hac kuraları 24 Şubat Cuma günü yani yarın Diyanet İşleri tarafından yapılacak ve internet ortamında hac kayıt sorgulaması yapılabilecek.

2017 HAC KAYIT SORGULAMASINI NASIL YAPABİLİRSİNİZ?

Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek vatandaşlar, cuma günü çekilecek kura ile belirlenecek. Bu yılki hac için 1 milyon 892 bin 724 kişinin katılacağı kura, saat 15.00'te Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda bilgisayar ortamında basın ve kamuoyuna açık yapılacak. Kura sonuçlarına aynı gün saat 23.00'den itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı'nın “http://hac.diyanet.gov.tr” adresinden ulaşabilecek.

HAC KURASINDA KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLARIN YAPMASI GEREKENLER

2017 Hac kura çekilişinde kesin kayıt hakkı elde edenler, 27 Şubat-10 Mart 2017 tarihleri arasında “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kesin kayıtlarını yaptırabilecekler. Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine kura sırası gözetilerek 16-24 Mart 2017 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak. 2017 yılı haccına müracaat eden şehit yakını (anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları) ve gazilerin (kendisi ve eşi) kayıtları ise 16-24 Mart 2017 tarihleri arasında konaklama türüne ait hac ücretini yatırmaları şartıyla il müftülüklerinde yapılacak.

2017 HAC YOLCULUĞU TARİHLERİ

Hac çıkışları 31 Temmuz-26 Ağustos, dönüşleri ise 5-30 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacak. Hac kesin kayıt işlemleri ve hac konaklama ücretleri ile ilgili detaylı açıklama ilerleyen zamanlarda yapılacak. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının yolculuk öncesi manen ve ruhen hazırlanması gerektiği bilinciyle il ve ilçe müftülüklerince Nisan ayından son çıkış gününe kadar eğitim ve seminerler düzenleyecek.