TEOG yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? (e-okul sistemi) Heyecan doruk noktasında!

TEOG yerleştirme sonuçları büyük heyecan başladı. Öğrenciler ve veliler merakla TEOG yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki TEOG yerleştirme sonuçları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

TEOG yerleştirme sonuçları için geri sayım başladı. Binlerce öğrencinin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı’nda, okul tercihlerini yapan öğrenciler TEOG yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki TEOG yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

TEOG YERLEŞTİRME SONUÇLARI 11 AĞUSTOS’TA

Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanların eşit olması halinde, AOSP, eşitliğin devam etmesi hâlinde sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki YBP üstünlüğü, eşitliğin devam etmesi hâlinde tercih önceliği, yine eşitliğin devam etmesi hâlinde okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı, bunların da eşit olması hâlinde ise öğrencinin doğum tarihine göre yaşça küçük olanların önceliği dikkate alınıyor. 11 Ağustos tarihinde de yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar açıklanacak. 14-18 Ağustos, 21-23 Ağustos ve 28 Ağustos-6 Eylül 2017 tarihlerinde ise yerleştirmeye esas nakil işlemleri gerçekleştirilecek.

BOŞ KONTENJANLAR VE NAKİL

Okulların boş kontenjanları, 11 Ağustos 2017 tarihinde ilan edilecektir.

Yerleştirmeye esas nakil işlemleri için tercih başvurular ise,

• 14-18 Ağustos 2017,

• 21-25 Ağustos 2017,

• 28 Ağustos-6 Eylül 2017 tarihlerinde olmak üzere 3 kez yapılacaktır.

Yerleştirmeye esas nakil işlemlerinin sonuçları,

• 21 Ağustos 2017

• 28 Ağustos 2017

• 8 Eylül 2017 tarihlerinde e-okul.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.