Bu robot suratları tanıyabiliyor!

Teknoloji ilerledikçe, günlük hayatta insana olan ihtiyaç da yavaş yavaş azalıyor. Teknolojik gelişmeler konusunda dünya liderlerinden birisi olan Çin'de ortaya çıkan robot ise kimsenin beklemediği bir iş yapıyor.

Teknoloji ilerledikçe, günlük hayatta insana olan ihtiyaç da yavaş yavaş azalıyor. Teknolojik gelişmeler konusunda dünya liderlerinden birisi olan Çin'de ortaya çıkan robot ise kimsenin beklemediği bir iş yapıyor.

Bir RoboCop değil ama bir sorun olduğunu sezince olay yerine geliyor.

Çin’in yeni robot polis memurları sokaklarda gezmeye başladı.

Economic Daily’nin haberine göre E-Devriye Robot Şerif(E巡机器警长), tehlikeli görünen kişileri ve potansiyel suçluları, yüz tarama sayesinde fark edip takip edebiliyor.

Tek işi polislik değil

Suçla savaşmanın dışında, robot memurlar hava kalitesini ve sıcaklığını da ölçebiliyorlar. Bunun dışında potansiyel suç, güvenlik ihlalleri ve yangınları da fark edebiliyor.

1 metre 60 santimetre boyundaki robot kameralar yardımıyla kendi başına hareket etme kabiliyetine sahip. Şuan Çin’in Henan şehrindeki Zhengzhou Tren İstasyonu’nda kullanımına başlanan robot, çalışanları kartlarından tanıyor.

Robot geçtiğimiz yıl Çin’in Shenzen Havalimanı’nda kullanıma başlanan Dalek-tipi robot AnBot’u(An Çince güvenlik anlamına geliyor) andırıyor.

AnBot'un kendinden büyük ve daha şık olan kuzeninin, onun gibi silahlı olup olmadığı bilinmiyor. AnBot'un içinde ise elektroşok tabancası bulunuyor ve suç durumu olduğunda, anında müdahale ediyor. AnBot'un kendinden büyük ve daha şık olan kuzeninin, onun gibi silahlı olup olmadığı bilinmiyor. AnBot'un içinde ise elektroşok tabancası bulunuyor ve suç durumu olduğunda, anında müdahale ediyor.

İlk görevini yaptı bile

Yine Economic Daily’nin haberine göre E-Devriye Robot Şerif ilk gününde bir yangını tespit ederek ne kadar kullanışlı olduğunu gösterdi bile. Bilgi, robot polisle birlikte çalışan insan polislerin yazmış olduğu rapordan elde edildi.

Memur, yazdığı raporda “İyi ki robotun, hava kalitesini ve nem değerlerini ölçen cihazı var, yoksa çok büyük bir olayla karşı karşıya kalabilirdik” sözlerine yer verdi.

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