Face ID Çinlileri ayırt edemiyor mu? iPhone X Face ID düzgün çalışmıyor mu?

Apple’ın en gelişmiş güvenlik doğrulama sistemi olarak sunduğu Face ID teknolojisi, hakkında soru işaretleri tükenmiyor. 10 yaşında bir çoçuğun annesinin telefonunun kilidini Face ID ile açmasının ardından, iPhone X iki Çinli kadını da ayırt edemedi.

Apple'ın parmak izi okuyucudan daha iyi diye tanıtılan Face ID özelliği iki Çinli kadını ayırt edemedi. iPhone X satışa çıktığından beri ortaya çıkan haberler, her şeyin o kadar da mükemmel olmadığını gösteriyor. iPhone X kullanıcısı Yan isimli çinli bir kadın Face ID teknolojisinin düzgün çalışmadığını söyleyerek telefonunu iade etti.

FACE ID DÜZGÜN ÇALIŞMIYOR MU?

Çin'in Nanjing şehrinde yaşayan Yan isimli bir kadın, iş arkadaşının yüz tanıma sistemini rahatlıkla aşabildiğini söyleyerek iPhone X‘unu iade etti.

Shifdelete.com’da yer alan habere göre İlk önce sorunu Apple‘a anlatan ancak çalışanlardan “bu imkansız” cevabını alan kadın, ardından bunu kanıtlamak için iş arkadaşını da yanına alıp soluğu Apple Store‘da aldı. Mağazada canlı canlı iş arkadaşının kilidi aşabildiğini gösterdikten sonra çalışanlar, telefonda bir sorun olabileceğini söyleyip kadına yeni bir iPhone X verdi. Ancak aynı problem ikinci telefonda da devam etti.

1.000.000/1'lik güvence veren telefon, annesinin yüzü yerine bir çocuğun da yüzünü kabul ediyordu. Face ID düzgün çalışmıyor mu soruları herkesin aklını kurcalıyor.