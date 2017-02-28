Birçok organımız zamanla kullanılmama sebebiyle körelmiş ve artık kaybolma noktasına gelmiştir. İşte vücudumuzda mevcut olup körelerek yok olma noktasına gelmiş organlarımız...

İnsan vücudunda körelmiş olan organlar ve davranışlar

Birçok organımız zamanla kullanılmama sebebiyle körelmiş ve artık kaybolma noktasına gelmiştir. İşte vücudumuzda mevcut olup körelerek yok olma noktasına gelmiş organlarımız...

Evrim Ağacı tarafından derlenen habere ve videoya göre, insan vücundunda çok sayıda körelmiş organ bulunmaktadır. Tamamen işlevini kaybetmiş organların yanında farklı işlevler kazanarak, farklı alanlarda kullandığımız organlar da bulunmaktadır.

ÜÇÜNCÜ GÖZ KAPAĞIMIZ VARMIŞ!

Ayak bileklerimizde bulunan plantaris kası ya da gözlerimizdeki üçüncü göz kapağımız işlevini yitirmiş organlarımıza örnektir. Körelme sürecinde olan organlarımıza örnekler ise, kuyruk sokumumuz ve apandisit gösterilebilir.

Aşağıdaki videoda atalarımızdan kalmış körelmiş davranışlara ve körelen bazı organlara örnekler veriliyor. Yataktan düşme hissiyle uyanmamız, üşüyünce tüylerimizin diken diken olması da körelen davranışlarımıza örnek olarak gösteriliyor.

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