Kırmızı iPhone 7 için ilk kutu açılışı!

Geçtiğimiz gün yapılan Apple Store güncellemesi ile, Apple yepyeni ürünlerini görücüye çıkarttı. Bu ürünler arasında en çok dikkat çeken ise kuşkusuz kırmızı iPhone 7 modelleri oldu.

Geçtiğimiz gün yapılan Apple Store güncellemesi ile, Apple yepyeni ürünlerini görücüye çıkarttı. Bu ürünler arasında en çok dikkat çeken ise kuşkusuz kırmızı iPhone 7 modelleri oldu.

Apple, Product Red ailesine dahil ettiği yeni iPhone 7 modelleri için 24 Mart tarihinden itibaren sipariş almaya başlayacak. Teknoloji dünyasının YouTube kanalı ile yakından tanıdığı isimlerden birisi olan Marques Brownlee, kırmızı renkli iPhone 7 Plus modeli için ilk kutu açılış videosunu yayınladı.

Kırmızı iPhone için ne dediler?

Kırmızı iPhone 7 nasıl görünüyor?

Marques Brownlee’nin 256 GB depolama kapasitesine sahip olan yeni iPhone 7 Plus için yayınladığı kutu açılış videosunda, kırmızı rengin kutu üzerindeki hakimiyeti ilk dikkat çeken detaylardan birisi oluyor. Cihazın kutusundan iPhone modelleri ile birlikte gelen standart sticker ve bilgilendirici kağıtların yanı sıra product RED’i vurgulayan kırmızı bir kart çıkıyor.

Kırmızı renkli iPhone 7 Plus’ın şarj aleti ve kulaklığı ise, Apple’ın yıllardır standart haline getirdiği beyaz rengini koruyor.