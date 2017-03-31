MSI’dan sanal gerçekliğe hazır PC: Trident 3

Trident 3 sanal gerçeklik sistemlerine tam uyumlu, uygun fiyatlı ve bir konsol büyüklüğünde bir pc.

Trident 3 sanal gerçeklik sistemlerine tam uyumlu, uygun fiyatlı ve bir konsol büyüklüğünde bir pc.

Dünyaca popüler bilgisayar donanımı ürticisi MSI firması, sanal gerçeklik gözlüklerine ve uygulamalarına hazır Trident 3 model bilgisayarı piyasaya sürüyor. Yeni Trident 3 bir PC olmasına rağmen bir oyun konsolu büyüklüğünde. Ultra 4K çözünürlüğünde video çıkışına sahip bilgisayar, estetik görüntüsü ve dikey/yatay kullanım ile salonlara ve modern TV'lere yakışacak bir ürün.

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Trident 3 model bilgisayar ultra küçük form faktörlü ITX kasaya, H110 çipsetli anakarta, Intel Core i7-7700 Quad Core (3.6-4.2GHz) işlemciye, 2133Mhz hızında 16GB DDR4 belleğe, 8GB hafızalı GeForce GTX 1060 GAMING ekran kartına, sistem için 258GB M.2 SATA SSD diske ve depo alanı için de 7200rpm dönüşlü 1TB SATA harddiske sahip. İçinde kendi özel soğutma sistemi ve MSI'ın patentli Nahimic ses düzeneği bulunuyor. Sanal gerçeklik cihazlarının takılması için hem arkada, hem de ön tarafta VR-LINK HDMI portları mevcut.

Tam hızla çalışmada bile sadece 36 desibel ses çıkartan Trident 3 PC, Nisan ayından itibaren ABD'de Amazon.com ve benzeri online mağazalarda 1,500 dolar'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Avrupa'da ise Amazon.de üzerinden 1,550 Euro fiyatla satın alınabilecek. İsteyen kullanıcılar siyah kasa yerine sınırlı sayıdaki Arktik Buz renkli kasayı da sipariş edebilecekler.