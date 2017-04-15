Titremeyen iPhone nasıl düzelir?

Öncelikle Ayarlar’ı açıp oradan Sesler’e gidin. Burada Zil ve titreşim ile sessiz titreşimi göreceksiniz.
Zil üstünde titreşimi seçerseniz iPhone sessiz değilken titreşir. Ancak sessiz titreşimi seçerseniz iPhone sessiz modda olsa bile titreşir.
Sessiz titreşimi seçtiniz ancak iPhone’unuz hala direniyorsa ona da bir çözüm var. Cihazının ayarlarını sıfırlamak. Varsayılanlara dönüp tekrar iPhone’unuzun test edin.
Yine işe yaramadıysa iPhone’unuzu iTunes veya iCloud ile yedekleyip bilgisayara bağlayın. iTunes’u açıp özet sayfasına gidin.
Buradan Geri Yükle düğmesini tıklayıp ekranda çıkan talimatları izleyin. Sonra iPhone’unuzun titreyip titremediğini test edin.
Yine olmadıysa titrememe sorunu donanımsal olabilir. Ayarlar menüsünden ‘Sesler’e gidin, sessiz modda titreşimi aktif hale getirin ve kapatıp açın. Cihaz titreşiyorsa sorun donanımsal değildir, yazılımsaldır.
Yine titremezse bu kez de ayarlar sayfasında Zil üzerinde titreşim ve zil seçeneklerinde titreşim seçeneğinin üzerine gelin ve ardından sessiz / zil düğmesini vne ve arkaya çevirin.
Yine de titremezse titreşim motorunda bir sorun var demektir ve Apple servisinden randevu almanız şart demektir.
(Kaynak: teknolojioku.com)