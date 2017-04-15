Titremeyen iPhone nasıl düzelir?

Apple'ın efsaneleşen telefonu iPhone kimi zaman kullanıcılarının canını sıkabiliyor. Son dönemde bu telefon sahiplerinin en çok yaşadığı sorun iPhone'ların titrememesiydi. Eğer iPhone'da titreşim açıksa her telefonda olduğu gibi bildirim ve uyarı durumunda sizi uyarıyor. Ancak son zamanlarda birçok kullanıcıdan iPhone'larının titremediği yönünde şikayetler gelmeye başlamıştı. Bu yüzde önemli mesajları ya da aramaları duyamayan kullanıcıların sorunu çözmesine yardımcı olacak bazı yöntemler var. İşte titremeyen iPhone'ları titretip kendine getirecek yöntemler...

Öncelikle Ayarlar’ı açıp oradan Sesler’e gidin. Burada Zil ve titreşim ile sessiz titreşimi göreceksiniz.

Zil üstünde titreşimi seçerseniz iPhone sessiz değilken titreşir. Ancak sessiz titreşimi seçerseniz iPhone sessiz modda olsa bile titreşir.

Sessiz titreşimi seçtiniz ancak iPhone’unuz hala direniyorsa ona da bir çözüm var. Cihazının ayarlarını sıfırlamak. Varsayılanlara dönüp tekrar iPhone’unuzun test edin.

Yine işe yaramadıysa iPhone’unuzu iTunes veya iCloud ile yedekleyip bilgisayara bağlayın. iTunes’u açıp özet sayfasına gidin.

Buradan Geri Yükle düğmesini tıklayıp ekranda çıkan talimatları izleyin. Sonra iPhone’unuzun titreyip titremediğini test edin.

Yine olmadıysa titrememe sorunu donanımsal olabilir. Ayarlar menüsünden ‘Sesler’e gidin, sessiz modda titreşimi aktif hale getirin ve kapatıp açın. Cihaz titreşiyorsa sorun donanımsal değildir, yazılımsaldır.

Yine titremezse bu kez de ayarlar sayfasında Zil üzerinde titreşim ve zil seçeneklerinde titreşim seçeneğinin üzerine gelin ve ardından sessiz / zil düğmesini vne ve arkaya çevirin.

Yine de titremezse titreşim motorunda bir sorun var demektir ve Apple servisinden randevu almanız şart demektir.

(Kaynak: teknolojioku.com)