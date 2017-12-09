Zodyak çemberine göre haftanın ‘En’leri Listesi

Haftanın geneli, ego, iş ve kariyeri sembolize eden Güneş ile aniden oluşan koşulları sembolize eden Uranüs etkileşimiyle geçecek. Bütün bunlar olup biterken aşktan maddiyata, sağlıktan adrenaline değişik burçlar farklı şekillerde etkilenecek. Haftanın enlerini merak ediyorsanız, işte size özgür Yay'dan yorgun Oğlak'a burçlara özel notlar…

En yerinde duramayan:



Hayatına hız, adrenalin, koşturmanın ön planda olduğu ‘en yerinde duramayan', 24 saatin yetmeyeceği burç Akrep olacak. Yükseleni Akrep olanların da etkileneceği bu durumun bir sebebi de Mars'ın bu burca girmesi…

Aşktan yana en şanssız:



Aşk konusunda bedeviden daha bahtsız burçların başında ne yazık ki Venüs ve Neptün'ün sert etkileşiminden dolayı Yay – Balık ve yükselen burcu bu olanlar geliyor.

En göz dolduracak:



En dahiyane fikirleriyle bu hafta göz dolduracak olanlar Merkür ve Uranüs etkileşimiyle Terazi ve yükselen Teraziler olacak.

En çekici:

İkizler ve yükseleni İkizler burcu olanlar, Güneş ve Venüs birlikteliğinden dolayı kendilerini haftanın en çekicisi ilan edebilirler.

En şanslı iş hayatı:

Kariyer konusunda en şanslı olup ve patronlarını havada-karada ikna etme konusunda başarılı olacaklar Merkür ve Güneş birlikteliğini kendi avantajlarına kullanacak olan Başak ve yükselen burcu Başak olanlar…

Maddiyatı en sıkıntılı:

Finansal krizlere çözüm üretmekten zihinleri en çok yorulacak olanların başında burcu ve yükseleni Boğa olanlar geliyor.

En çok mavi boncuk dağıtacaklar:



Aşk konusunda mavi boncuk dağıtma rekoru bu hafta Aslan ve yükselen burcu Aslan olanlarda. Bu burçları, ortaklık ve evlilik konusunda burun farkıyla Kova ve yükselen Kovalar takip ediyor.

Sağlığına en çok dikkat etmesi gereken:

Yengeç ve yükselen burcu Yengeç olanların bu hafta sağlık konusunda zorlanmalara özellikle dikkat etmelerinde fayda var.

En özgür:

Bu hafta, ‘en özgür hareket edip' hayatında radikal değişiklikler yapabilecek cesarette olanlar, burçları ve yükselen burçları

Yay- Koç olan kişiler olacak.

En yorgun:

Oğlak ve yükselen burcu Oğlak olanlar bu haftayı ne yazık ki 12. evlerindeki gezegen toplaşmasından dolayı en yorgun, bitkin ve belki de en şanssız burçlar olacak.

GÜNLÜK ASTROLOJi YORUMLARI

KOÇ

Parasal konularda yeni stratejiler oluşturmak isteyeceksiniz. Ortak paylaşımlar konusunda yeni açılımlar meydana gelebilir. Sigorta ve kredi ödemelerinizle yakından ilgilenmelisiniz.

BOĞA

Akrep burcuna geçen Mars, ikili ilişkilerinizde güven temasını ön plana çıkaracak. Sevgilinizin menfaatini korumaya çalıştığınız süreçte iyi insanlarla diyalog kurabilirsiniz.

İKİZLER

Gündelik hayatınızı kökten değiştirecek yeni bir düzene geçeceksiniz. İş arkadaşlarınızdan biri ayrılma kararı alabilir. Sağlık konularıyla ilgili bir kontrolden geçmeniz gerekebilir.

YENGEÇ

Aşk alanında gizli bir dünyaya adım atmak isteyebilirsiniz. Riskli bir ilişkiye başlamanız an meselesi. Sırlar çekici gelebilir. Çocuğunuzun başarılarıyla gurur duyacağınız bir süreç.

ASLAN

Ev ortamında sizi zorlu bir dönem bekliyor. Tesisat konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Mirasla ilgili tartışmalar gündeme gelecek. Satın aldığınız bir gayrimenkul değer kazanacak.

BAŞAK

İletişim ve ticaret ve alanınızda önemli gelişmeler meydana gelecek. Bu konularla ilgili yaptığınız planları su yüzüne çıkarabilirsiniz. Sağlam bir stratejiyle başarılı olmanız mümkün.

TERAZi

Mars, Akrep burcuna geçiş yapıp kazanç alanınızı güçlendirecek. Ciddi kararlar alarak yeni projelere adım atacaksınız. Karşınızdaki güçlü kimliklerle baş etmekte zorlanacaksınız.

AKREP

Her işten başarıyla çıkacak güce sahip olacaksınız. Zorlu konular, krizler teker teker çözümlenecek. Güven duyacağınız, dürüst kişilerle iş birliği yapmak için uygun bir zaman.

YAY

Akrep burcuna giren Mars size kötü sürprizler hazırlayabilir. Size karşı negatif tutum içinde olanların niyetlerinin ortaya çıktığı bir dönemdesiniz. Çalışma ortamınızdakilere güvenmeyin.

OĞLAK

Kariyerinizde hırslı ve tutkulu bir döneme adım atmak üzeresiniz. Arkadaşlarınızla sırlarınızı hiç şüphe duymadan paylaşabilirsiniz. Eski dostluklarınızı tekrar canlandırmak sizin elinizde.

KOVA

Kariyer yaşamınızda başarıdan başarıya koşacaksınız. Kimsenin el atmaya cesaret edemediği konularda üstün başarı elde edeceksiniz. Bu durum iş hayatınızda size yeni kapılar aralayacak.

BALIK

Eğitimlerde katılacağınız sınavlardan yüksek notla geçeceksiniz. Mahkeme süreçlerinde stratejik kararlar almanız gerekebilir. Sıvıyla ilgili üreteceğiniz her şey ön plana çıkacak.