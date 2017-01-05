Bebeğinizi farklı tatlara alıştırın

Bu hafta sizlere kinoa ile ilgili tarifler vereceğim. Tüm öğünlerde değişik şekillerde lezzetlendirebileceğiniz kinoa, glütensiz ve hazmı kolay olması sebebiyle bebekleriniz sekiz aylık olduktan sonra rahatlıkla kullanabileceğiniz bir tahıl çeşidi…

Çocuklarınızın tükettikleri besinleri ne kadar çeşitlendirirseniz bebeğinizin damak tadı da o kadar gelişir. Her anne mutfakta farklı yorumlarla bir sürü tarifler üretir fakat bu süreçte yemeklerin besin değerlerine dikkat edip, şekerden uzak tarifler elde etmelisiniz.

Kinoanın acı tadının gitmesi için…

Kinoanın acı tadının gitmesi için önce iyice yıkayın. Bu sırada kinoanızın iki katı kadar ölçü suyu kaynatın. Su kaynayınca içine yıkadığınız kinoayı ekleyin. Tekrar kaynamaya başlayınca da altını kısın ve kapağını kapatın. Suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin.

Meyveli kinoa (8. aydan itibaren)

Malzemeler

– Yarım su bardağı kinoa

– 1 bardak su

– 1 küçük doğranmış elma

– 1 çorba kaşığı kuru üzüm

– Yarım muz (çatalla ezilmiş)

– 1 tutam tarçın

Yapılışı

Suyu kaynatın ve kinoayı içine atın. Suyun ateşini düşürün ve 5 dakika da kısık ateşte üstünü kapatarak pişirin.

Doğranmış elmaları, kuru üzümü de içine ilave edin; suyu iyice çekinceye kadar 5-10 dakika ateşte tutun. Çatal yardımıyla ezdiğiniz muzları ve tarçını karıştırın. İsterseniz çatalla ezin. Arzu ederseniz içine biraz süt de ilave edebilirsiniz.

Kinoalı kahvaltı (8. aydan itibaren)

Malzemeler

– 1 doğranmış elma

– 1 doğranmış armut

– 1 su bardağı yoğurt

– 1/2 bardak pişmiş kinoa

Yapılışı

Buharda doğranmış elma ve armutları yumuşatın ve blendırdan geçirin. Kısık ateşte beş dakika kaynatın. Yoğurdu, meyve püresini ve kinoayı karıştırıp servis edin.

Kinoalı köfte (8. aydan itibaren)

Malzemeler

– 250 gr yağsız kıyma

– Yarım su bardağı pişmiş kinoa

– 2 doğranmış havuç

– 1 çırpılmış yumurta sarısı

– 2 çorba kaşığı elma suyu

– 1 tutam kekik

Yapılışı

Fırını 200 derecede ısıtın. Tüm malzemeleri karıştırın ve minik köfteler haline getirin.

15 dakika etler pişene kadar pişirin ve ılık servis edin. Kalanı derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz.



Sebzeli kinoa yemeği (8. aydan itibaren)

Malzemeler

– 1 çorba kaşığı zeytinyağı

– Küçük boy çeyrek soğan

– Yarım diş dövülmüş sarımsak

– 1 tutam kekik

– 250 gr doğranmış kırmızı ya da yeşilbiber

– 250 gr doğranmış kabak

– 1 ince doğranmış domates

– 2 kaşık domates salçası

– Yarım bardak kinoa

– 250 gr sebze suyu

– Taze fesleğen ve maydanoz

– 1-2 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

Yapılışı

Orta boy tencerede orta ateşte zeytinyağını kızdırın. Soğanı beş dakika yumuşayıncaya kadar kavurduktan sonra sarımsağı, kekiği, biberleri, kabağı, domatesi, domates salçasını, kinoayı ve sebze suyunu ekleyin.

Kaynayınca altını kısın ve tencerenin kapağını kapatarak, kinoa suyunu çekene kadar 15-20 dakika kısık ateşte pişirin. Ateşten aldıktan sonra maydonoz, fesleğen ve peyniri ilave edin ve istediğiniz kıvamda blendırdan geçirin.

Pembe kinoa (12. aydan itibaren)

Malzemeler

– 1 orta boy pancar

– 1 orta boy elma

– Yarım bardak pişmiş kinoa

Yapılışı

Pancarı ve elmayı yıkayın, soyun, dilimleyin ve haşlayın. Hepsini blendırdan geçirin, kinoayı karıştırın ve servis edin.