Geleceğe bir bakıp geri döndüm

Eğer bu sayfaya pazarları ufaktan göz atıyorsanız bir süredir otonom otomobillerle ilgili daha çok şey yazmaya başladım. Çünkü otomobilin geleceği şekillenirken sadece geleceğin yakıtı değil, geleceğin ulaşım vizyonu da şekilleniyor.

Otonom yani sürücü müdahalesi olmadan otoyollarda gidebilen otomobiller geleceğin önemli bir parçası. Ama bundan daha fazlası var gelecekte. Hem de yakın gelecekte.

Geçtiğimiz hafta iki gün Almanya'nın Stuttgart kentinde Bosch tesislerinde geleceğin otomotiv ilintili vizyonuna ilk elden tanıklık ettim.

Hayatımda ilk kez otonom sürüş yapan bir otomobile bindim. Ve geleceğin kamyon vizyonuyla tanıştım. İşte izlenimlerim…

HEM YOLU HEM SÜRÜCÜYÜ İZLİYOR

Açıkçası bu seyahate davet edildiğimde en çok merak ettiğim otonom sürüş sistemine sahip otomobile bineceğimiz fikrine heyecanlandım. Sürekli yazdığım bir teknolojiyi ilk kez deneyimlemek önemli bir adımdı benim için. Bosch, otomobil üretmiyor ama otomobillerde çoğumuzun haberi olmayan birçok kritik parça ve sistemi üretiyor. Firma kendi otonom sürüş vizyonunu da bu seyahat vesilesiyle dünyanın dört bir yanından gelmiş basın mensuplarına tanıttı.

Bir Tesla S'in tüm sürüş sistemleri sökülmüş yerine Bosch otonom sistemi yüklenmişti. Ne yazık ki direksiyona geçmemize izin vermediler ama pistte de olsa kendi kendine giden, direksiyonu özgürce çeviren, hızını kendi ayarlayan bir otomobilde olmak ilginç bir histi.

Firmanın sisteminde, otomobil hem yolu hem de sürücüyü takip ediyor. Sürücünün dikkati dağıldığında uyarıyor. Bir süre sürücüden reaksiyon alamazsa da kendini güvenli bir yere park edip yardım çağırıyor. Sitsem sürücüyü direksiyon başına geçtiği andan itibaren yüz tanıma sistemi ile tanıyor ve onun profillerini yüklüyor. Biliyorum bizim ülkemizin trafik gerçeklerinden çok uzak ama ağır İstanbul trafiğinde kendi kendine yol alacak bir otomobil gerçekten güzel bir hayal. Ve en önemlisi tüm trafik kurallarına özenle uyacak olan bu otomobiller adına kaza dediğimiz ama çoğunlukla kaza ile uzaktan yakından alakası olmayan ve her yıl binlerce insanımızın canına mal olan trafik olaylarını aza indirecekler.

Bu bisiklet tam İstanbul'a göre

Geleceğe dair sadece otomobil ve kamyon vizyonu yok firmanın. Bir de bisikleti var. Adı eBike. Bu elektrikli pil desteği ile size yokuş da çıkarabilen müthiş bir bisiklet. Bisiklet, 400 power pack isimli en büyük pil seçeneği ile 90 km boyunca siz pedal çevirirken size güç desteği sağlıyor. Kendi pili ile motosiklet gibi gitmiyor ama yüzde 70 eğime kadar yokuş çıkmayı müthiş kolaylaştırıyor. İki saatte de pilin yarısını şarj edebiliyorsunuz. Çift pil seçeneği ile menzilinizi 180 km'ye çıkarabiliyorsunuz. Şimdi bisiklete ABS fren (Evet yanlış okumadınız) de eklenmiş. Biz bu versiyonu test ettik. ABS freni olan, pedal çevirirken sizi hafifçe ittirdiğini hissettiğiniz bir bisiklet, gerçekten kendimi geleceğe yakın hissettirdi…





Kamyonlar otonom konvoy yapacak

VIsIon X, Bosch firmasının gelecekteki taşıma vizyonunu yansıtıyor. 2016 yılında tanıtılan kamyon vizyonunu ilk kez bu seyahatte yakından inceleme şansım oldu. Bu sistem öncelikle kaza oranını sıfırlama, taşımacılık verimini yükseltme ve doğaya daha az zararlı gaz salma hedefi güdüyor. Sistem sürücüyü, yükü ve yol şartlarını sürekli denetliyor. Yük alanına girildiğinde otomatik yükleme moduna geçiyor, otoyola çıkıldığında direksiyonu devralıyor. Yolda ani bir fren yapıldığında ya da yüke zarar verebilecek sıkıntılı bir durum geliştiğinde yükü kontrol edip hasar varsa merkeze bildiriyor. Ama en etkileyici olan otomatik konvoy modu. Otoyolda kamyonların şerit ihlali yapması ve hızı düşürmesinin önüne geçmeyi planlayan sistem otoyolda otonom sistemleri olan kamyonları otomatik olarak arka arkaya ve aralarında çok az mesafe kalacak şekilde otopilota bağlıyor ve böylece hem trafik akışı rahatlıyor hem de arkada daha az rüzgar maruz kalan kamyonlar daha az yakıt tüketiyorlar. Sistemde arkadan gelen kamyonlar en öndeki araca otomatik olarak para ödüyorlar.

Bu, özellikle binlerce hafriyat kamyonuyla övünen ülkemizde bu kamyonların arasında yaşam savaşı veren bizler için iyi bir özellik olabilirdi! Firma, bu sistemi kullanan kamyonların 2020'de yollarda olabileceğini öngörüyor.