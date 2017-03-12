Kap makineni çık sokağa!

Geçen hafta tam havalar ısındı dedik ki hava yeniden kışa döndü. Ama olsun, biliyoruz ki güzel güneşli günler önümüzde. Güneşli günler demek biraz da sevenler için fotoğraf çekme günlerinin başlaması demek. Güneşli fotoğraf günleri başlarken sizin için en sevdiğim fotoğraf ekipmanını derledim:

Sony Alfa 7r II:

Bu biraz profesyonellerin seveceği türde bir oyuncak. Birkaç gündür kendileriyle fotoğraf ve video çekimleri yapıyorum. Ve sonuçlar gerçekten müthiş.

Bu kameranın en önemli artısı Full Frame yani vizörden veya ekrandan gördüğünüz görüntüyü hiç kesmeden fotoğrafa ya da videoya aktarabiliyor olması. Ama asıl heyecan yaratan tamı tamına 42 MP çözünürlükte fotoğraf çekebiliyor olması. Kamera içinde yer alan optik görüntü sabitleyici, toz ve su geçirmeyen magnezyum kasası ve kendi adıma çok sevdiğim birçok kontrol için fiziksel düğmesi ile cihaz profesyonellerin aklını karıştıracağa benziyor.

GoPro Hero 5:

Her ne kadar reklamında kayak yapan, maceradan maceraya koşan insanları kullansa da günlük hayatımızda özçekim ve sıkıcı hayatlarımızı paylaşmak için çok pratik ve dayanıklı bir kamera GoPro. Ben uzunca bir süredir Hero 4 Black versiyonunu kullanıyordum.

Ve ocak ayında Hero 5'e geçtim. Eğer Hero 4 kullanıyorsanız ve profesyonel bir gereksiniminiz yoksa acele etmeyin. Ama eğer video stabilizasyonu, sesli komut, çekimlerinizi GPS ile işaretleme gibi özellikler çekiyorsa durmayın. 4K 30 fps ve 1080p 120fps video modları ile GoPro hâlâ amatör kullanıcı için iyi bir çözüm ortağı.

Samsung Gear 360:

Yavaş da olsa 360 derece video çeken kameralar hayatımıza giriyor. 360 derece video çeken kameralar olduğunuz yerin tam 360 derece videosunu veya fotoğrafını çekmenize imkan tanıyor.

Samsung gear 360 kompakt boyutu, kendinden üç ayağı ve gerçekten çok kolay ara yüzü ile kullanması kolay ve eğlenceli. Arkasında Samsung yetkili servis desteği olması da önemli avantajlarından biri.

iPhone 7 Plus:

Biliyorum bir akıllı telefonu fotoğraf ekipmanı saymak çok da mantıklı görünmüyor. Ama milyonlarca hatta milyarlarca insan için akıllı telefon eşittir fotoğraf makinesi ve video kamera anlamına geliyor.

Uzun süre piyasanın en iyi kamerasına sahip olan Samsung Galaxy serisi cihazlar, Note 7'nin toplanması ve Galaxy 8'in gecikmesiyle bu unvanını iPhone'a bıraktı. Benim de bugünlerde kullandığım iPhone 7 Plus hem yazılımı hem de çift arka kamerasıyla şu anda piyasadaki en iyi akıllı telefon kamerasına sahip bence. Yeni eklenen portre modu da cabası. 60fps tam çözünürlüklü video kabiliyeti de favori özelliklerimden. Tek eksiği hâlâ gece çekim performansı düşüklüğü.