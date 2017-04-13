Köşeye sıkıştırdılar

Diyor ki AKP'li arkadaş:

“Referandumdan ‘evet' çıkarsa Erdoğan nasıl kaybetmiş olacak?”

Ben de diyorum ki:

“Sandıktan çıkan sonuç tek belirleyici değil.”

Örnek vererek anlatmam daha izah edici olacak:

Refah Partisi, 24 Aralık 1995 genel seçiminden birinci parti olarak çıktı.

Koalisyon hükümeti kurdu.

Erbakan başbakan oldu.

TBMM'den güvenoyu aldı.

Sonra…

Seçimden en yüksek oyu alan, hükümet kuran Refah Partisi, “Laik Cumhuriyet ilkesine aykırı eylemlerin odağı” olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı.

Yakın tarihimize bakıldığında buraya kadar olan yasal/siyasal gelişmelerde bizleri şaşırtan bir durum yok! Bundan sonrası şaşırtıcıydı…

Partinin hukukçuları konuyu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıdı.

Hak ve özgürlüklerin savunucusu AİHM -özetle- dedi ki:

– Refah Partisi şeriat'a dayalı bir siyasal düzen kurmak istiyor.

– Refah Partisi cihat ve şiddet yanlısı çağrılarda bulunuyor.

– Demokratik rejimin karşıtlarına anlayış göstermek o rejimin çöküşüne yol açabilir.

– Türkiye'nin siyasal düzenini korumak için önleyici tedbirler alması meşru hakkıdır.

AİHM, Anayasa Mahkemesi'nin kararına uydu.

Erbakan, Şevket Kazan ve Ahmet Tekdal, davayı AİHM'nin temyiz organı olarak nitelenebilecek Büyük Daire'ye götürdü. Sonuç değişmedi…

AİHM ya da Batı diyelim; Refah Partisi'nin “yapacağı muhtemel” demokratik darbeye izin vermedi!

Peki. Aynı Batı, “demokratik darbe” yapmayacağını düşündükleri Erdoğan'a siyaset yapma yolunu sonuna kadar açtı.

Ya bugün?

Köprünün altından çok sular aktı…

Militan demokrasi

Batı'da son dönemde -yine- dillerden düşmeyen bir kavram var:

“Militan demokrasi.”

Kavramın mucidi Alman hukukçu Karl Loewenstein idi. Hitler iktidara geldikten 4 yıl sonra bu kavramı ortaya attı.

– Hoşgörüsüzlüğe, hoşgörüsüzlükle karşılık verilmesini savunuyordu.

– Anti-demokratların/demokrasi düşmanlarının haklarına saygı duymak umurunda bile değildi.

– Ona göre demokratlar, demokrasinin temellerini muhafaza etmek adına, bu temelleri yıkmak isteyenlere karşı bunları kısıtlamaktan çekinmemeliydi.

Loewenstein yolundan çok siyasal bilimci yürüdü.

– John Rawls, “insanlar, birileri çıkıp da onların varoluşunun temelini dinamitlerken öylece durup seyredemezler” diyordu.

– Leszek Kolakowski, “hoşgörüsüz olan fikir ve hareketlere karşı, hoşgörüden bahsetmek ve hoşgörülü davranmak nasıl mümkün olabilir?” diyordu.

– Adam Michnik, “demokrasi yolu ve hukukun egemenliği kırda gezintiye benzemez” diyordu.

“Militan demokrasi” kavramı Batı'da bugünlerde yine pek revaçta.

“Takiyecilere karşı hoşgörülü olamayız” diyorlar!

Alexander S. Kirsher'in “Militan Demokrasi” kitabı geçen ay Türkiye'de çıktı. “Demokratik değerleri paylaşmayan siyasi partilere/hareketlere, katılım hakkı tanıyan demokrasi kendini tehlikeye atan kırılgan bir sistem midir” sorusuna yanıt arıyor.

İşte bu nedenle…

Batı, Refah Partisi'nin kapatılmasını haklı buldu.

Batı, Mısır'daki Sisi darbesini destekledi.

Batı, Türkiye'deki FETÖ darbesine tepki göstermedi.

Bu somut olgular ortada iken Erdoğan ne yapıyor; “tek adamlığı” dayatan Anayasa değişikliği referandumuna gidiyor!

Bu ancak kandırılmakla mümkün olabilir…

Neyi beklediler

AKP'li arkadaş ile Erdoğan aynı fikirde:

“Tek belirleyici olan sandık'tır!”

Ölçülebilen/sayısal nicelik ile, özellik/değer belirten nitelik arasındaki farkı bilmiyorlar.

AİHM'in, Türkiye'de en çok oyu alan RP'yi kapattığını kavrayamıyorlar?

AİHM diyor ki:

“Devletin müdahale etmesi için, bir siyasal partinin iktidarı ele geçirip Avrupa Sözleşmesi'ne ve demokrasinin standartlarıyla örtüşmeyen politika uygulamaya başlamasını beklemesi gerekmez. İç barışa ve ülkenin demokratik rejimine zarar verebilecek somut adımları atmadan önce devletin, Avrupa Sözleşmesi'nin hükümleriyle uyuşmayan politikalar hayata geçirilmeden engellemesi akılcı olacaktır.”

Diyebilirsiniz ki:

“Erdoğan, Batı'nın ‘militan demokrasi' dayatmasının önüne geçmek için devlet-parti rejimine geçmek istiyor. Yargıyı denetimine almak istiyor. Askeri kontrol etmek istiyor.”

Yani, Mursi gibi! Peki, sonuç?

Ben de diyorum ki:

“Anayasa mühendisliğiyle olmaz bu işler!”

AİHM yorumunu anımsatırım:

“Türkiye'deki mahkeme Refah Partisi tehdidi tartışmasız hale gelene kadar bekleseydi, partinin statüsü ve gücü liderine, Anayasa Mahkemesi'ni önemsememe, üyelerini değiştirme ya da bizatihi Anayasa'yı değiştirme imkanı verebilirdi.”

Sormayalım mı:

Batı, AKP için neden bu kadar bekledi?

Şimdi. Neyi alamadı ki, birdenbire “diktatör Erdoğan” gibi ağır ithamlarda bulunmaya başladı? “Saray rejimi”, “despotik sultanlık” sözü dilinden düşmez oldu?

Batı'nın böylesine köşeye sıkıştırıcı dayatmalarına rağmen, Erdoğan, -doğrular gibi- “tek adam” Anayasası değişikliğiyle referanduma neden gitti?

Bu nedenle, “kandırıldı” diyorum.

Sandıktan ne çıkarsa çıksın, Türkiye'yi -itibarıyla Erdoğan'ı- zor günler bekliyor; çatışma sürecek.

Nihayetinde sotada bekleyen Batı, “ver kurtul” diyecektir!

“Vermezse” götürülecektir!

AKP'li arkadaşım!

Bu oyunu bozmanın tek yolu, “hayır” demektir.