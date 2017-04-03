Aldatmaca!

Meydanlarda bağırıyorlar:

“Öyle bir anayasa değişikliği yapıyoruz ki, 18 yaşındaki gençler milletvekili olacak!”

Kim bu talihli gençler? Amca oğlu, dayı oğlu, ya da hatırlı kişilerin oğlu mu?

Sen 18 yaşındaki gence otomobil ehliyeti bile vermiyorsun ama onu milletvekili yapacaksın, öyle mi?

Gençleri tavlayıp oylarını kapmak

istiyorlar!

Öyle diyeceğinize o gençlere okuma imkânı verip “Sizi bilim adamı yapacağız, profesör, doktor, avukat, mühendis olacaksınız” deseler ya…

Yoo, illâki kandırmaca olacak. Okuma çağındaki gençlerin kafaları çelinmek isteniyor.

Sonunda dayı oğlu, amca oğlu,

bakan oğlu milletvekili olabilir ama torpili olmayan gençlerin hiçbiri

milletvekili olamaz!

Daha önce seçilme yaşını 25'e indirmişlerdi. Lâf ola beri gele… Bugün Meclis'te 25 yaşında bir tek milletvekili yok!

Böyle kandırmacalarla uğraşacakları yerde o gençlere çalışacak bir iş bulsalar ya!

Devletin resmi rakamlarına göre

18-25 yaş arasındaki gençlerin

yüzde 25'i işsiz ve çaresiz.

Samimi olan, önce işsizliği, sefaleti, perişanlığı yok eder!