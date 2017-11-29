Belgeler incelenmeli!

Bu işin sonu karakolda bitecek galiba!

17 ve 21 Kasım günleri CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a “Yakınlarının yurtdışına milyonlarca dolar yolladığından haberin var mı?” diye sormuştu.

Erdoğan derhal 1.5 milyon liralık manevi tazminat davası açmış ve “İddianı ispat et, siyaseti bırakayım” demişti.

Kılıçdaroğlu dün partisinin grup toplantısında “Keyifli bir grup toplantısı yapacağız. Seven, sevmeyen, CHP'li olan olmayan herkes dikkatle dinlesin” dedi ve…

Erdoğan'ın eniştesi Ziya İlgen, oğlu Burak ve kardeşi Mustafa Erdoğan'a ait olduğunu belirttiği para dekontlarını gösterdi. Bu dekontlar yurtdışına milyonlarca dolarlık transferlere aitti.

Kılıçdaroğlu “Diyecekler ki bu belgeler sahtedir. Hayır, bunların tamamı bankaların resmi kayıtlarıdır. Gözlerinden öperek tekrar soruyorum Sayın Erdoğan, cevap vermelisin” dedi.

Ana muhalefet liderinin iddiaları önemli görünüyor.

Yurtdışına para transferlerini gösteren o banka dekontları neyin nesidir? Araştırılırsa gerçeğin ne olduğu ortaya çıkar! Konu kapatılamayacak kadar ciddi. Kamuoyu mutlaka aydınlatılmalı!