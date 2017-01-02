İğrenç yaratıklar!

Yeni yılda, yeni umutlarımız vardı… 2017'nin barış ve kardeşlik duygusunun egemen olacağı bir yıl olmasını diliyorduk. Fakat… Daha ilk saatlerde bu umutlar bir anda yok oldu!

İstanbul Ortaköy'deki Reina gece kulübüne, hunharca, kahpece ve alçakça yapılan terör saldırısında, yeni yıla mutluluk içinde girmeyi amaçlayan masum

insanlara ölüm yağdırıldı.

Bu ne vahşettir! Bu ne kalleşliktir!

Bunu yapanlar insan da olamaz, hayvan da… Çünkü hayvanların bile bir asaleti, vicdanı vardır. Teröristlerin ise, dini, imanı, vicdanı, hiçbir şeyi yok. Onlar, topluma habis urlar gibi musallat olan cehennem kaçkını yaratıklardır.

İyi temennilerimiz havaya gitti, birlik ve sevgi duyguları acımasızca kurşunlandı.

Saldırının, günlerdir “Yılbaşı kutlamaları kâfir işidir” diyen gruplarla bir ilişkisi var mıdır, bilmiyoruz. Ancak amacın, ülkede güven ve sevgiyi sarsmak, birlik ve beraberliği yok etmek olduğu kesindir!

İçimiz kan ağlarken şunu da sormadan edemiyoruz:

Bu ve bunun gibi tüm olayların siyasi sorumluları nerede?