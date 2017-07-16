OHAL’e devam!

Dün, hain ve kanlı darbe girişiminin birinci yıldönümüydü.

Dileriz Türkiye bir daha böyle kara bir gün görmez!

15 Temmuz şehitlerini (249 şehit) rahmetle andık.

Halkımızın demokrasiye sahip çıkıp, darbecilere karşı koyması övünülecek bir olaydır.

Ülkede ilân edilen OHAL (Olağanüstü Hal) bir yıldır devam ediyor.

Adı üstünde, olağanüstü hallerde olağanüstü uygulamalar olur ve demokratik haklar askıya alınır. Bu durumun en kısa sürede normale döndürülmesi ülkenin menfaatinedir.

Fakat öyle anlaşılıyor ki OHAL daha yıllarca devam edecek, 2019 yılında yapılacak 3 seçime de OHAL altında gireceğiz. Yine şaibeler olacak!

Başbakan Binali Yıldırım “OHAL ayın 19'unda bitiyor. Milli Güvenlik Kurulu'na uzatılmasını teklif edeceğiz” dedi. MGK bunu mecburi kabul edecek. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kimse bizden OHAL'i kaldırmamızı beklemesin!” diyerek sonucu peşin peşin açıkladı bile… Kurula formaliteyi tamamlamak kaldı!

Ulus olarak OHAL

altında yaşamaya alışmak

zorundayız. En azından 2019 sonuna kadar!