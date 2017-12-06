Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı yakınlarının, vergi cenneti Man Adası'nda bir şirkete para aktardığı iddialarına dayanak olarak gösterdiği belgeler önceki gün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi.

Peki, neden bu kadar geç verildi?

CHP'liler, ne olur, ne olmaz diye belgeleri notere tasdik ettirmek istediler. Olur ya, dekontlar kaybolabilir, bir kazaya gelip yanabilir ya da bilinmeyen bir nedenle kaybolabilirdi… Bu nedenle noter tasdiki tedbirli bir hareket olurdu. Fakat…

CHP'liler, koskoca Ankara'da, belgeleri tasdik edecek bir noter bulamamışlar. Bu nedenle teslim işi uzamış. Pazartesi günü de Ankara kazan, CHP kepçe noter aramışlar ama her noter:

“Aman bizi bu işe karıştırmayın, başımız derde girer!” demiş.

Şu rezilliğe bakın! Birçok noter görevini yapmaya korkmuş! Türkiye'nin geldiği hazin nokta bu… Noterler bile korkarsa, vatandaş ne yapsın?

Sonunda güç bela kahraman bir noter bulunarak tespit yaptırılmış.

Bu skandalı CHP'li Fikri Sağlar, Halk TV'de Fatih Ertürk'ün “Türkiye Nereye?” programında açıkladı.

Gerçekten sormak lâzım: Türkiye nereye?