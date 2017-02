İdam urganında gezinen Cambazlar!..

Ülkenin tarafsız Cumhurbaşkanı, geçen gün “evet” şarkısı eşliğinde referandum sürecini başlattı!..

Konuşmasını yaparken tıpkı bir “Partili Cumhurbaşkanı” kimliğinde muhalefete, CHP'ye veryansın etti. Sandıkta “Evet” oyu verecek olanların “15 Temmuz darbecilerinin yanında yer almış olacaklarını” zaten söylemişti!.. Meydandan gelen “idam isteriz” çığlıkları karşısında da 17 Nisan tarihini işaret etti; yani referandumun ertesi gününü göstererek şu mesajı verdi:

-Siz hele “Evet” deyin, sonrası kolay!..

Halbuki “kazın ayağı hiç de öyle değil!” Üstelik “en büyük Türk büyüklerinin” eksiksiz tümü, bunun böyle olduğunu biliyor!.. Üstelik “idam tartışması” ilk defa da olmuyor; mazisi 2002 seçimlerine kadar uzanıyor. Seçim meydanlarında kürsüden “yağlı urgan” fırlatılması kepazeliğini de anımsarsınız sanırım!..

Cumhurbaşkanı yine aynı konuya temas edince aklıma yıllar önceki tartışmalar ve aslında “idamın kabulü nasıl oldu?” soruları takıldı. Açtım arşivleri ve yaklaşık dört buçuk yıl önce yazdığım makalemi buldum. Zamanın Başbakanı'nın “milliyetçi oylara” göz diktiği sıralardı; sonrasında da hep olacağı gibi!.. Bu nedenle MHP liderinin “çanına ot tıkama” alıştırmaları yapıyordu!..

-Okuyun ve hangi “yalanlarla güdülüyoruz” ve gerçek nedir görün lütfen!..

İdam yalanları ve “güzellemeler!”

Biri Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı..

Neredeyse 10 yıldır iktidarda, ülkenin kaderine hükmediyor.. Cumhuriyet tarihinin başbakanları arasında bir sıralama yapılsa, “hangisinin söyledikleriyle yaptıkları arasında uçurumlar var” sorusu sorulsa açık ara birinci!.

Diğeri ise neredeyse 18 yıldır milliyetçiliği kimselere bırakmayan, TBMM'deki yavru muhalefet partisinin başı…

Grup toplantılarında esip kükremesiyle ünlü, bir de iktidar partisinin başı ne zaman sıkışsa, iki eli kanda da olsa koşup destek vermesiyle!..

-Aynı ipte iki cambaz!..

Başbakan 2001 seçimlerinde de bolca kullandığı “idam cezasını bunlar kaldırdı. Öcalan'ı kurtaran yasanın altında MHP'nin de imzası var” argümanını son günlerde yine tepe tepe kullanmaya başladı!..

Buna karşılık MHP lideri, daha önceki gün, “getirsin idam yasasını, sonuna kadar destek vereceğiz, hodri meydan” diye rest çekti… Taraflar alkışladı, yuh çekti… Ama hiç kimse “Yahu bu yasa nasıl çıkmıştı?. Acaba kim yalan söylüyor?” diye sormadı, iyi mi?!.. O zaman açalım arşivleri, tutanaklar konuşsun bakalım:

İdam cezası 3 Ekim 2001'de anayasa değişikliği yapılarak “terör, savaş ve çok yakın savaş suçları hariç” tutularak 4709 sayılı yasa ile kaldırıldı. Daha geçen gün Tayyip Bey'in, o zamanlar çok yakınında bulunan Ertuğrul Yalçınbayır ve Abdüllatif Şener, AKP'nin liderler toplantısına katıldığını ve idamın kaldırılmasına “Evet” dediklerini anımsattılar!..

Gelelim Ağustos 2002'ye.. TBMM tutanaklarından okuyalım, AKP grubu adına Bülent Arınç ne demiş bakalım: “Ölüm cezasının kaldırılması konusunda geldiğimiz noktada bir zaruret ifade etmektedir..”

Yine AKP grubu adına Dengir Mir Mehmet Fırat ne söylemiş acaba?. “Asamadınız, bundan sonra da asamayacaksınız!.”

Bi de AKP grubu adına Mehmet Ali Şahin'in sözlerine bakalım: “idamın kaldırılmasını grup olarak, parti olarak biz de istiyoruz..”

-Şahane değil mi? Bugün meydanlarda “idam” diye haykıranların o gün nasıl canı gönülden “idama hayır!” dediklerini görüyor musunuz?!.

“Takdir ediyorum alkışlıyorum!”

Bitmedi, AKP idamı her koşulda nasıl yasaklamış onu da görelim…

3 Ağustos 2002'de TBMM'de, Avrupa Birliği Uyum Yasalarının kabulü kapsamında yapılan anayasa değişikliği oylamasında kimler nasıl oy kullanmış ona da bakalım: DSP 55 evet, ANAP 76 evet, DYP 65 evet, SP, 50 evet, Bağımsızlar 11 evet veeee AKP 41 evet!. İçinde Abdullah Gül'ün de bulunduğu tam 41 muhterem şakır şakır olumlu oy kullanmış!. Tayyip Bey doğal olarak yok çünkü hem milletvekili değil, hem de yasaklı konumda!. Ama aynı gün idamın kaldırılması ertesinde şöyle konuşmuş:

-Bu çok büyük bir başarıdır. Ben burada özellikle TBMM'yi takdir ediyor, alkışlıyorum!..

Aynı oylamada MHP grup olarak red oyu vermiş..

Ve final: AKP iktidarının yönetiminde Türkiye 15 Ocak 2003 tarihinde idam cezasını her türlü şartta önlemeye yönelik Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6 numaralı protokolüne imza atarak idamı resmen kaldırmış oldu..

Şimdiiiii, Tayyip Bey ve şürekası, idam cezasını getirse bile, geçmişte işlenen suçlar için asla kullanılamayacağını, çünkü bir hukuk devletinde asla ve kat'a “makabline şamil kanun” yani geçmişe yönelik yasa çıkarılamayacağını bilmezler mi?..

Bilirleeer, bal gibi bilirler ama “balık hafızalı bir toplumda ne söylesek, ne yapsak yuttururuz” diye düşünürler!.. Hesaplayamadıkları küçük ayrıntı, bu ülkenin en az yüzde 50'sinin ortada döndürülen fırıldaklardan olabildiğince haberdar olduğudur.. Olabildiğince diyorum, günahı bu medyanın boynuna!.. Tanrı'ya şükür, yurtsever kalemler, gazeteler, TV'ler var

Sürekli baş aşağı seyreden, bunu önlemek için savaştan bile medet uman, Başkanlık sistemine ulaşmak için, Kılıçdaroğlu'nun deyişiyle, “şehitlerin bile sırtına basmaktan çekinmeyen” zihniyet, milliyetçi oyları kotarmak, MHP'yi gömmek için her türlü şeytanlığı tezgahlayacaktır doğal olarak..

-Eh artık bu kısmı, her daim AKP'ye koltuk değneği olan Devlet Bey düşünsün…