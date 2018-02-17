Çok kritik son dakika iddiası: Suriye ordusu Afrin için hazırlanıyor

Suriye medyasında yer alan haberlerde, TSK ve ÖSO'nun düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı sürerken önemli bir son dakika iddiası ortaya atıldı. Haberde, Suriye ordusundan öncü bir ekibin Afrin'e girdiği, ordunun ise YPG/PYD'ye verilecek olası bir destek için bölgeye giriş hazırlığı yaptığı iddia edildi.

Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonunda yer alan habere göre, rejim güçlerine bağlı öncü bir ekibin gözlemlerde bulunmak için terör örgütü YPG/PYD kontrolünde bulunan Afrin’e girdiği iddia edildi. Kanalın, bölgede bulunan yetkililere ve kendi muhabirlerine dayandırdığı haberinde Suriye ordusunun gerekli hazırlıklar tamamlandığında Afrin’e YPG’ye destek vermek için asker yığmaya başlayacağı da iddia edildi.

Geçtiğimiz haftalarda Suriye basınında yer alan haberlerde de rejim yetkililerinin YPG’li teröristlerle Afrin’de olası bir askeri işbirliği için temas halinde olduğu ancak anlaşmaya varılamadığı haberleri yer almıştı.

REJİM GÜÇLERİ ÖN CEPHEYE YERLEŞECEK

Suriye ordusunun Afrin’e yerleşme olasılığı, YPG/PYD terör örgütüne karşı düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nın, Suriye ile yapılan bir savaşa dönebileceği anlamına da geliyor. Al Mayadeen’in haberine göre, Esad güçleri YPG’ye destek vermek için Afrin’e girdiği takdirde ön cephelere yerleşecek ve sıcak çatışmalarda rol alacak.

SURİYE TÜRKİYE’Yİ TEHDİT ETTİ

Suriye cephesinden, Zeytin Dalı Harekatı’nın başından bu yana tehditkar açıklamalar yapıldı. Bu açıklamaların sonuncusu, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad’dan geldi. Mikdad, düzenlediği basın toplantısında; “Suriye hava savunma sistemleri, Suriye'ye saldıracak her uçağı vurmak üzere aktif hale getirildi. Bu ister İsrail uçağı olsun, ister Amerikan uçağı olsun, isterse Türkiye ya da Suriye'ye zarar verecek başka bir ülkenin uçağı olsun fark etmez” ifadelerini kullandı ve “Araplar ve Kürtler birlik olup Türkiye ile savaşmalı” dedi.

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