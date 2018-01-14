Taksit yasağı hakkında önemli açıklama

Taksit sınırlamalarının vatandaşları faizli kredilere yönlendirdiğini ifade eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken,“Cep telefonu başta olmak üzere elektronik eşyalardaki kredi kartına taksit sınırlaması, bu ürünlere olan talebi azaltmıyor. Talep artarak devam ederken vatandaş çözümü banka kredisi kullanmakta buluyor. Sonuçta esnafın işleri azalırken taksit sınırlaması bankaların işine yarıyor” dedi.

Vatandaşların kredi kartına taksit yaptıramadıkları için bankalardan kredi çektiğini söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Kredi kartına taksit yasağı geldiğinden bu yana neredeyse tüm elektronik eşya satan tekno marketlerin içinde birer banka şubesi açıldı. Cep telefonu ve diğer elektronik eşyaları almak isteyen vatandaşlar, mağaza yetkilileri tarafından yine mağazanın içindeki mobil banka şubesine yönlendiriliyor. Bankalarda 10 dakika içinde krediyi onaylayarak kredi kartına taksit yapılmayan cep telefonu satışı için 36 ay vadeli kredi verebiliyor. Sonuçta cep telefonu satışı azalmıyor, tersine artıyor ama kazanan esnaf yerine bankalar oluyor. Nitekim, akıllı telefon satışları her yıl bir önceki yıla göre yaklaşık 500 bin artıyor. 2015 yılında 12 milyon, 2016 yılında da 12,5 milyon akıllı cep telefonu satıldı. Türkiye'de yaklaşık 50 milyon akıllı telefon kullanılıyor. Yapılan istatistiklere göre ise akıllı telefon kullananlar ortalama 2 yılda bir cep telefonu değiştiriyor. Cep telefonu satışında kredi kartına taksit imkanı sağlanırsa bankalar yerine telefon satan esnafımız kazanır. Vatandaş faiz ödemez, kredi faizlerinde de nispeten bir azalma olur” şeklinde konuştu.

‘TAKSİTLERİN ARTIRILMASI TÜKETİCİYE VE ESNAFA KAZANDIRIR’

Beyaz eşya ve mobilya gibi ev eşyaları ile kuyumculuk ürünlerindeki taksit sayısının artırılmasının da ekonomide olumlu gelişmeler sağlayacağını belirten Palandöken, “Özellikle evliliğe hazırlanan çiftler, nakit ihtiyacı sebebiyle bankalardan kredi çekmek zorunda kalıyor. 2017 yılında yaklaşık 650 bin çift evlendi. Yeni evlenen çiftler ekonomiye en az 13 milyar liralık katkı sağlıyor. Eğer ev eşyası ve kuyumculuk ürünlerindeki taksit sayısı artırılırsa hem evlenecek çiftler kredi çekerek faiz ödemek zorunda kalmaz hem de satış yapan esnaf para kazanmış olur. Taksit sayısının artırılması ödemeleri kolaylaştırır ve piyasaları hareketlendirir. Faizsiz taksit yapan esnafın para kazanması da ekonominin lehine bir gelişme olur. Çünkü vatandaşlarımız faizsiz ve uzun vadeli alışverişleri tercih ediyor” ifadelerini kullandı.

İHA