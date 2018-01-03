Acun’a tahrik cezası: 1 milyon lira…

“Yetenek Sizsiniz” adlı programda, yaşları 7 ile 11 arasında değişen küçük kızların, şort giyerek yaptıkları dans gösterisi nedeniyle, TV-8'e 1 milyon lira para cazası verildi.

RTÜK’ün AKP kontenjanından seçilen üyeleri bu dans için, ”Millet tahrik oluyor” demişti. RTÜK toplantısında ” Çocuk ve gençlerin ahlaki gelişimini olumsuz etkilediği” gerekçesiyle, kanala para cezası uygulanması benimsendi.

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TV-8'de 14 Aralık'ta yayımlanan Yetenek Sizsiniz programında yaşları 7 ile 11 arasında değişen kız çocuklarından oluşan “Queen of The Dans” gurubu sahneye çıkmış, şikayet üzerine hazırlanan RTÜK raporunda da ”Çocukluğun saflık ve masumiyetine tezat görüntüler içinde sahnede arzı endam eden kızlar, yaşlarına uygun olmayan kıyafet ve makyajlarla dans gösterilerini tamamlamışlar. Yayın kuruluşunun en büyüğü 11 yaşında olan çocukların istismar edilmesine aracılık ettiği değerlendirilmiştir” denilmişti.