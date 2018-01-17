Akmerkez’de yıkım gerçekleşmedi

İstanbul'un en eski ve en lüks AVM'lerinden biri olan Akmerkez'de altı işletmenin kaçak olan bölümlerinin bu sabah 06.00'a yıkılacağı açıklanmıştı. Ancak Akmerkez Yönetimi’nden yıkımın söz konusu olmadığı açıklandı. Gerekçe ise yürütmeyi durdurma kararı.

Akmerkez Yönetimi’nden yapılan açıklamada yürütmeyi durdurma kararı alındığı bu nedenle de herhangi bir yıkımın söz konusu olmadığı belirtildi. İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü müfettişleri ve Beşiktaş Belediyesinin, Akmerkez AVM'deki bazı işyerlerinin tasdikli mimari projenin dışına çıktığı iddiası üzerine, binada inceleme yapmıştı. İnceleme sonunda tasdikli mimari proje dışında kullanılan alanın toplam büyüklüğü 419.2 metrekare olarak belirlendi. Ortak alan olan zemin terasında yan bölümler yapıldığı, koridor geçişleri de kapatılarak özel kullanım alanı haline getirildiği görülmüştü.

PAPERMOON 120 METREKARE İLE LİSTE BAŞI

Akmerkez'in Nispetiye Caddesi'ne bakan kısmında bulunan Vakko Pattisserie'de 49.68 metrekare, S Cafe'de 64.40 metrekare, Martinez'de 69 metrekare, Serafina'da 61.10 metrekarelik fazla alan kullanımı olduğu tespit edildi. Yine Akmerkez'in Ahmet Adnan Saygun Caddesi'nde bulunan Starbucks'ta 54.60 metrekare, Papermoon'da ise 120 metrekarelik fazlalık tespit edildi.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ AÇIKLAMAYI DOĞRULADI

Akmerkez Yönetim’inin yaptığı açıklamanın ardından ulaştığımız Beşiktaş Belediyesi yetkilileri de yıkım kararının gerçekleşmediğini, yürütmeyi durdurma kararı alındığını doğruladı.

PROJE DIŞINDA YAPILAŞMA

Akmerkez AVM'deki bazı işyerlerinde tasdikli mimari projenin dışına çıkıldığı iddiası üzerine İçişleri Bakanlığı konuya el atmıştı. İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü müfettişleri ve Beşiktaş Belediyesi görevlileri 5 Temmuz 2017 günü Akmerkez AVM'ye giderek yerinde inceleme yapmıştı.